Hình ảnh đối lập của CEO tạm quyền Nvidia và ông Jensen Huang

Bà Colette Kress tại Hội nghị Công nghệ, Truyền thông và Viễn thông Toàn cầu J.P. Morgan năm 2018. Ảnh: Nvidia.

Ngày 12/11 (giờ địa phương), Nvidia thông báo ông Jensen Huang rời vị trí Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị. Bà Colette Kress, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Tài chính (CFO), được giao vị trí CEO tạm quyền trong lúc công ty tìm người kế nhiệm lâu dài, theo CNBC.

Trong hơn 13 năm tại Nvidia, bà Kress thường xuất hiện bên cạnh ông Huang trong các cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh. Trước đó, bà có gần 25 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại Texas Instruments, Microsoft và Cisco. Hình ảnh của bà Kress vì thế gắn nhiều với vai trò lãnh đạo tài chính hơn là một nhân vật thường xuyên xuất hiện trên sân khấu công nghệ. Trang phục của bà cũng đi theo hướng đó.

Bà Kress thường chọn suit có phom gọn, blazer phối sơ mi, chân váy dài qua gối và giày cao gót. Những món đồ này tạo nên một tủ đồ có cấu trúc rõ ràng, phù hợp những cuộc họp nhà đầu tư, hội nghị công nghệ hoặc các sự kiện doanh nghiệp.

Màu sắc cũng được giữ trong một bảng màu khá hẹp. Đen, xanh navy, trắng, xám và kem xuất hiện thường xuyên. Khi muốn tạo điểm nhấn, bà Kress đôi lúc chọn xanh ngọc bích thay vì những gam màu rực.

Phụ kiện của bà cũng không đứng ngoài nguyên tắc này. Ngọc trai là món đồ xuất hiện nhiều lần, bên cạnh những mẫu bông tai hoặc dây chuyền kim loại nhỏ.

Cách phối đồ khiến bà Kress khác với hình ảnh phổ biến của lãnh đạo Thung lũng Silicon, nơi áo hoodie, áo phông và sneakers thường được xem như một dạng “đồng phục” công sở. Với Kress, trang phục vẫn giữ những quy tắc quen thuộc của môi trường doanh nghiệp.

Một trong những hình ảnh rõ nhất về gu ăn mặc của bà Kress được ghi lại tại Hội nghị Công nghệ, Truyền thông và Viễn thông Toàn cầu J.P. Morgan tháng 5/2018.

Bà Colette Kress và chồng, David, tại One Enchanted Evening Gala 2020. Ảnh: Natalie Schrik/Drew Altizer Photography.

Khi phát biểu về trò chơi điện tử và công nghệ xe tự hành, bà mặc bộ váy suit đen cùng sơ mi trắng cài kín cổ. Tổng thể gần như đơn sắc. Điểm nhấn nằm ở chuỗi dây chuyền ngọc trai dài nhiều lớp. Ngọc trai tiếp tục xuất hiện trong một dịp hoàn toàn khác hai năm sau.

Tại One Enchanted Evening Gala 2020 của Trung tâm Nghệ thuật Montalvo ở California (Mỹ), bà Kress dự sự kiện cùng chồng, David Kress, cựu lãnh đạo cấp cao của Microsoft. Bà mặc đầm ren đen dài qua gối và áo khoác lông đồng điệu.

Lần này, chuỗi ngọc trai được đeo sát cổ thay vì kéo dài trước ngực. Bà kết hợp với giày cao gót mũi nhọn họa tiết da báo, tạo một chi tiết nổi bật giữa tổng thể đen. Chi tiết đó cho thấy tủ đồ của Kress không hoàn toàn bị giới hạn trong công thức suit công sở. Khi chuyển sang những sự kiện mang tính xã hội, bà vẫn giữ các yếu tố quen thuộc như phom dáng kín đáo, màu tối và trang sức ngọc trai, nhưng thay đổi chất liệu và phụ kiện.

Tại tiệc tối thường niên CFO Roundtable tháng 9/2023, bà Kress trở lại với hình ảnh công sở. Bà mặc sơ mi trắng, cardigan, áo khoác đen có phom đứng và chân váy midi màu xám ánh xanh. So với bộ suit đen - trắng năm 2018, bộ trang phục này có nhiều lớp hơn. Áo khoác tạo cấu trúc cho phần thân trên, trong khi chân váy midi kéo tổng thể về hướng mềm hơn. Màu xám ánh xanh cũng tạo thêm một sắc độ thay cho bảng màu đen - trắng quen thuộc.

Sự khác biệt giữa bà Kress và ông Huang nằm rõ nhất ở cách hai người sử dụng trang phục để xuất hiện trước công chúng.

Ông Huang có một công thức gần như cố định: áo phông trơn, quần jeans ống đứng, sneakers và áo khoác da. Phần lớn áo khoác da của ông đến từ Tom Ford. Theo người phát ngôn Nvidia, ông Huang đã mặc áo khoác da đen ít nhất 20 năm.

Colette Kress (trái) và tiến sĩ Margie Warrell tại sự kiện năm 2023. Ảnh: @margiewarrell/Instagram.

Ông mặc công thức này tại hội nghị dành cho nhà phát triển, sự kiện ra mắt sản phẩm và những lần công bố lớn của Nvidia về AI. Áo khoác da trở thành một phần trong diện mạo công chúng của ông Huang, đến mức người xem có thể nhận ra ông từ xa chỉ qua màu đen và phom áo.

Năm 2024, ông Huang nói với Business Insider rằng vợ và con gái là những người lựa chọn trang phục cho ông. Kress thì ngược lại. Bà thay đổi giữa suit, blazer, váy, cardigan và đầm dự tiệc. Màu sắc cũng dịch chuyển trong một khoảng nhất định, từ đen, trắng, navy đến xám, kem và đôi khi là xanh ngọc bích.

Business Insider nhận xét cách ăn mặc của bà Kress "biến hóa" hơn ông Huang. Reuters cũng mô tả phong cách của bà là “khác biệt rõ rệt và ít phô trương hơn” so với người đồng sáng lập Nvidia.

Ngày 17/11, bà Kress dự kiến tham gia phần công bố kết quả kinh doanh quý III tài khóa 2027 của Nvidia trên cương vị CFO kiêm CEO tạm quyền. Đây sẽ là một trong những lần xuất hiện công khai đáng chú ý đầu tiên của bà kể từ khi ông Huang rời vị trí lãnh đạo công ty.