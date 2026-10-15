Hình ảnh đoàn viên trang nghiêm đón liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trở về

Sáng 15/10, đông đảo đoàn viên, thanh niên xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tham gia hỗ trợ công tác tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ, góp phần để buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chị Trần Thị Gấm - Bí thư Đoàn xã Vị Xuyên cho biết, nhiều ngày trước buổi lễ, lực lượng đoàn viên đã triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường, sắp xếp đội hình các khối, chuẩn bị biển chỉ dẫn và cử người đón tiếp đại biểu, hướng dẫn tại các điểm, trong đó có khu vực chợ Đạo Đức và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Các phần việc được chuẩn bị chu đáo, góp phần bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Cẩn trọng trong từng phần việc, tuổi trẻ xã Vị Xuyên góp phần việc thiết thực của mình để Lễ truy điệu, an táng 93 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Chiều 14/10, đoàn viên, thanh niên xã Thanh Thủy tham gia lễ tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ﻿ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Đoàn viên, thanh niên phối hợp với các lực lượng đón đoàn di chuyển hài cốt liệt sĩ, bảo đảm quá trình thực hiện diễn ra trang nghiêm, chu đáo.

Hoạt động là dịp để tuổi trẻ Tuyên Quang tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ.