Hình ảnh đẹp về người dân Đà Nẵng

Công an phường Sơn Trà trao trả tài sản cho chị Apalina Olga.

Công an phường Sơn Trà nhanh chóng xác minh, xác định người đánh rơi ĐTDĐ là chị Apalina Olga (quốc tịch Nga, tạm trú phường An Hải, Đà Nẵng). Nhận lại tài sản, chị Apalina Olga rất cảm kích trước hành động đẹp của anh Vũ và sự tận tình hỗ trợ của CBCS Công an phường Sơn Trà.

P.V

Công an phường Điện Bàn tiếp nhận và trao trả tài sản cho người dân.

* Ngày 19-9, Công an phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) tiếp nhận một chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân do anh Nguyễn Thanh Tài (1971, trú phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) nhặt được, mang đến giao nộp. Công an phường Điện Bàn đã xác minh, làm rõ người đánh rơi tài sản là anh Lê Đức Định (1976, trú phường Điện Bàn) nên mời đến nhận lại tài sản. Anh Định gửi lời cảm ơn đến anh Tài và Công an phường Điện Bàn đã hỗ trợ xác minh, trao trả tài sản lại cho mình.