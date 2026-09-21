Hình ảnh đẹp về người dân Đà Nẵng
Trong lúc đi trên đường Phạm Vấn (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vào tối 18-9, anh Nguyễn Văn Vũ (1979, trú phường Sơn Trà) nhặt được 1 chiếc ĐTDĐ iPhone 13, liền mang đến Công an phường Sơn Trà giao nộp để xác minh, trao trả cho chủ sở hữu.
Công an phường Sơn Trà nhanh chóng xác minh, xác định người đánh rơi ĐTDĐ là chị Apalina Olga (quốc tịch Nga, tạm trú phường An Hải, Đà Nẵng). Nhận lại tài sản, chị Apalina Olga rất cảm kích trước hành động đẹp của anh Vũ và sự tận tình hỗ trợ của CBCS Công an phường Sơn Trà.
P.V
* Ngày 19-9, Công an phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) tiếp nhận một chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân do anh Nguyễn Thanh Tài (1971, trú phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) nhặt được, mang đến giao nộp. Công an phường Điện Bàn đã xác minh, làm rõ người đánh rơi tài sản là anh Lê Đức Định (1976, trú phường Điện Bàn) nên mời đến nhận lại tài sản. Anh Định gửi lời cảm ơn đến anh Tài và Công an phường Điện Bàn đã hỗ trợ xác minh, trao trả tài sản lại cho mình.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hinh-anh-dep-ve-nguoi-dan-da-nang-post358237.html