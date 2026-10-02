Hình ảnh đẹp chiến sĩ giúp dân giảm thiệt hại do thiên tai

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết, theo tính toán sơ bộ của cơ quan chuyên môn, nếu điều kiện triều và thời tiết thuận lợi, cần khoảng 3 ngày để tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng. Các địa phương đang tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân thu hoạch, bảo vệ diện tích lúa còn lại.

Hơn 250 ha lúa hè thu cuối vụ bị ngập tại xã Khánh Hưng được bộ đội và lực lượng dân quân tự vệ địa phương hỗ trợ thu hoạch thủ công, góp phần giảm thiệt hại cho người dân.

Tại xã Khánh Hưng, ông Nguyễn Chí Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết, khi thời tiết thuận lợi, nước rút, địa phương huy động máy gặt đập liên hợp thu hoạch diện tích lúa hè thu cuối vụ còn lại. Đối với những khu vực trũng sâu, máy không thể tiếp cận, các lực lượng hỗ trợ thu hoạch thủ công; đồng thời hướng dẫn người dân tranh thủ phơi, sấy, bảo quản và kết nối tiêu thụ lúa.

Bộ đội chính quy cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương hỗ trợ người dân thu hoạch lúa giữa vùng ngập.

Từng bó lúa được chiến sĩ kiên trì thu hoạch thủ công, hạn chế thất thoát và giảm thiệt hại cho người dân.

Màu xanh áo lính giúp dân giữa những cánh đồng lúa ngập nước thể hiện sự sát cánh, đồng hành, thắm tình quân dân.

Tại những cánh đồng trũng sâu, việc thu hoạch bằng máy gặp nhiều khó khăn. Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã trực tiếp xuống đồng, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bằng phương pháp thủ công. Hình ảnh màu xanh áo lính giữa những cánh đồng lúa đang vào vụ thu hoạch trở nên quen thuộc với người dân vùng ngập.

Trên vùng ngập trũng xã Tân Lộc, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh xuống đồng, thu hoạch thủ công diện tích lúa hè thu cuối vụ không thể đưa máy gặt đập liên hợp vào.

Lực lượng vũ trang giúp dân thu hoạch lúa, giảm thiệt hại do thiên tai.

Việc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trực tiếp xuống đồng giúp dân cứu lúa không chỉ giảm thiệt hại do thiên tai, giúp người dân vùng ngập sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân trong lúc khó khăn, qua đó thắt chặt tình quân - dân gắn bó tại địa bàn cơ sở./.