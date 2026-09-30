Hình ảnh đầu tiên trên chuyến bay phải hạ cánh khẩn ở Saudi Arabia

Hình ảnh hành khách trên máy bay của FlyDubai vừa phải hạ cánh khẩn ngày 30/9. Ảnh chụp màn hình

Nhà báo Israel Amichai Stein đã đăng hình ảnh này trên tài khoản X của mình ngày 30/9. Trước đó, một hành khách trên chuyến bay này kể rằng phi công của máy bay FlyDubai bị đâm và họ nhìn thấy máu. Các hành khách đã hỗ trợ khống chế kẻ tấn công.

Theo các thông tin ban đầu, đã xảy ra ẩu đả giữa hai phi công trên chuyến bay FDB1073 của hãng hàng không FlyDubai. Vụ ẩu đả diễn ra khi máy bay đang chở 180 hành khách, trong đó có hàng chục người Israel. Máy bay này đã phát “mã squawk” 7700, tức là tín hiệu khẩn cấp chung được sử dụng trên toàn thế giới lúc bay quay đầu trên khu vực biên giới Jordan - Saudi Arabia.

Chiếc máy bay này khi bay qua Saudi Arabia trong thời gian ngắn đã phát mã 7500, có nghĩa là máy bay bị không tặc hoặc can thiệp trái phép.

Dữ liệu từ các nguồn công khai cho thấy, sau 2 giờ 15 phút kể từ khi cất cánh, chiếc máy bay đột ngột chúi xuống với góc lớn, giảm độ cao hơn 5.300 m, từ khoảng 10.400 m xuống 5.060 m chỉ trong 2 phút, trong khi tốc độ tăng từ khoảng 761 km/h lên gần 1.110 km/h.

Máy bay sau đó lấy lại độ cao phần nào trong vài giây, lên tới khoảng 6.600 m, rồi lại giảm mạnh, lần này xuống dưới 4.270 m.

Trong một giờ tiếp theo, máy bay không duy trì được độ cao ổn định, dù vẫn ở khoảng 4.570 m, cho thấy máy bay được điều khiển bằng tay thay vì chế độ lái tự động.

Sau khi máy bay trên hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk ở Saudi Arabia, hãng hàng không FlyDubai đang điều một máy bay đến sân bay Tabuk để đưa hành khách tiếp tục hành trình tới Israel. Hiện chưa có thông tin về thời gian dự kiến máy bay này đến nơi cũng như thời điểm các hành khách dự kiến hạ cánh xuống Tel Aviv.

Một quan chức cấp cao Israel xác nhận với kênh Channel 12 rằng thảm họa nghiêm trọng nhất đã được ngăn chặn trên chuyến bay này. Theo ông, cơ phó đang bị điều tra trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy người này đã tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay để làm máy bay rơi.

Trước đó, vụ việc dẫn tới phản ứng an ninh quy mô lớn tại Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz triệu tập cuộc tham vấn an ninh khẩn cấp. Cục Tác chiến Cảnh sát Israel chỉ đạo thành lập trung tâm chỉ huy chung với các cơ quan an ninh khác để phối hợp xử lý tình hình.