Chiều 25/11, ông Lê Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã A Lưới 5 (TP Huế) cho biết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường quốc lộ 49.

Theo ông Hiếu, khoảng 14h30 cùng ngày, tại đoạn qua thôn Hồng Hạ 1 xảy ra sạt lở. Một lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống, phủ kín mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Lượng lớn đất đá tràn xuống hết mặt đường quốc lộ 49 khiến phương tiện không thể lưu thông. Ảnh: G.X

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng của xã đã có mặt tại hiện trường, đặt biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Đơn vị quản lý đường bộ đang triển khai dọn dẹp đất đá, sớm thông xe qua khu vực.

Quốc lộ 49 dài gần 100km, là tuyến giao thông chính nối trung tâm TP Huế với vùng cao A Lưới.

Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn để phương tiện biết không lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Ảnh: G.X

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ nay đến ngày 27/11, địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, rải rác có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 300mm. Mưa lớn diện rộng có khả năng kéo dài đến hết tháng 11.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lớn.