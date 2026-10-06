Hình ảnh dẫn giải bị cáo sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai tới tòa

Ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Anh về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nguyễn Đức Anh bị cáo buộc gây ra vụ thảm án khiến 3 mẹ con tử vong vào rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai.

Nhiều người dân đến trước trụ sở TAND TP Đồng Nai để theo dõi vụ việc.

Khoảng 7h30, xe chở bị cáo Nguyễn Đức Anh đến khu vực TAND TP Đồng Nai. An ninh khu vực được siết chặt, lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo vào phòng xử án. Người đến dự phiên tòa đều phải qua kiểm tra an ninh.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phòng xét xử.

Người nhà nạn nhân có mặt tại phiên tòa, ai cũng đeo băng tang. Đại diện cho anh Nguyễn Viết Quang (nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ việc) tại tòa là anh trai của anh này.

Phía gia đình nạn nhân có 2 luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Đậu Thị Quyên (thuộc Chi hội Luật sư – Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM) tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Theo cáo trạng, đầu năm 2026, Đức Anh có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (17 tuổi, ngụ xã Bình Minh, TP Đồng Nai). Đến khoảng tháng 7, P.A. chủ động nói lời chia tay. Không chấp nhận việc này, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ để trả thù.

Đến tối 2/9, trong lúc nhậu cùng nhóm bạn, Đức Anh bộc lộ ý định giết P.A. Sau cuộc nhậu, Đức Anh nhờ bạn chở đến khu vực nhà người yêu cũ, nói dối là đi đòi nợ. Trên đường đi, Đức Anh quay về phòng trọ lấy hung khí rồi nhiều lần tìm cách đột nhập vào nhà P.A.

Rạng sáng 3/9, Đức Anh một mình mang theo hung khí quay lại nhà người yêu cũ với ý định đột nhập, nhưng bị cha của người yêu cũ phát hiện, dọa báo công an.

Sau đó, Đức Anh chuyển hướng đột nhập căn nhà của gia đình anh Quang, hàng xóm của người yêu cũ. Khi vào bên trong nhà, Đức Anh bị anh Quang phát hiện nên dùng hung khí tấn công chủ nhà.

Anh Quang chống trả nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục truy đuổi, chém nhiều nhát khiến nạn nhân có 31 vết thương, tổn thương cơ thể 76%.

Sau khi tấn công anh Quang, Đức Anh tiếp tục xuống tay với vợ và hai con của nạn nhân khiến 3 người này tử vong.

Cáo trạng xác định hành vi của Đức Anh có nhiều tình tiết định khung tăng nặng, gồm giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, thực hiện hành vi một cách man rợ và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.

Đáng chú ý, khoảng 5 ngày trước khi xảy ra vụ thảm án, Đức Anh từng đưa P.A. đến khu vực rừng tràm, dùng dao đe dọa và có ý định sát hại nhưng sau đó dừng lại.