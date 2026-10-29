Hình ảnh cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng đồng phạm tại tòa

Sáng nay (29/10), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép xảy ra tại Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị xét xử cùng tội với ông Giang có các bị cáo: Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa).

Các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Thiên An Phát); Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc (cùng là thành viên góp vốn tại Công ty Thiên An Phát); Nguyễn Công Bắc, Trần Văn Linh và Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty CP xây dựng và thương mại Thanh Tâm) bị xét xử về 1 trong 3 tội các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Trốn thuế”.

Cáo trạng xác định cựu Phó chủ tịch Lê Đức Giang nhận 180 triệu đồng dưới dạng quà biếu nhân dịp lễ, tết.

Các cựu cán bộ cấp dưới của ông Lê Đức Giang mỗi người nhận từ vài chục triệu đồng "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp chuyển nhượng mỏ cát, khai thác vượt giấy cấp phép, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng.