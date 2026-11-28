Theo Page Six, Vera von Lehndorff được biết đến với nghệ danh Veruschka - một trong những siêu mẫu đầu tiên của thế giới đã qua đời vào ngày 24/11, hưởng thọ 87 tuổi. Sau thông tin nữ siêu mẫu qua đời, những hình ảnh trong lần xuất hiện cuối cùng của bà trước ống kính tại một sự kiện công khai được truyền thông quốc tế chia sẻ lại.

Theo đó, lần cuối Veruschka được ghi nhận xuất hiện trước ống kính tại một sự kiện công khai là vào tháng 9/2017, khi bà tham dự lễ khai mạc triển lãm Time Capsule của Louis Vuitton tại Franzoesisches Palais, Berlin (Đức).

Lần cuối Veruschka được ghi nhận xuất hiện trước ống kính tại một sự kiện công khai là vào tháng 9/2017.

Thời điểm đó, dù đã ở tuổi 78, huyền thoại làng mẫu vẫn gây ấn tượng với phong cách thời trang sang trọng, tinh tế. Veruschka lựa chọn bộ suit đen kết hợp cùng áo sơ mi trắng và áo khoác dáng dài đồng điệu.

Nữ siêu mẫu tạo điểm nhấn cho tổng thể bằng khăn quấn đầu màu đen, giày cao gót có thiết kế độc đáo cùng túi đeo chéo. Lối trang điểm tối giản và mái tóc ngắn được tạo kiểu tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp cá tính, thanh lịch của bà.

Không cần đến những thiết kế cầu kỳ hay phụ kiện đắt đỏ phô trương, Veruschka vẫn cho thấy khí chất của một biểu tượng thời trang từng làm khuynh đảo làng mẫu thế giới.

Thông tin Veruschka qua đời được em gái bà - Catharina Kappelhoff-Wulff xác nhận thông qua trang web của thương hiệu thời trang gia đình.

"Ngày 24/11/2026, nữ bá tước Vera von Lehndorff đã qua đời tại Berlin, hưởng thọ 87 tuổi. Chúng tôi thương tiếc sự ra đi của một người phụ nữ phi thường, người chị của Catharina và một nghệ sĩ đã góp phần định hình thương hiệu của chúng tôi ngay từ những ngày đầu tiên", thông báo viết.

Thông tin Veruschka qua đời được em gái bà - Catharina Kappelhoff-Wulff xác nhận.

Hiện nguyên nhân qua đời của nữ siêu mẫu chưa được công bố. Theo tờ Bild của Đức, Veruschka trút hơi thở cuối cùng tại nhà, bên cạnh gia đình và bạn bè. Một phần di sản của bà cũng được trao tặng cho Bảo tàng Bang Đông Phổ tại Lüneburg, Đức.

Sinh ra trong một gia đình quý tộc, Veruschka là người con thứ hai trong số bốn cô con gái của Bá tước Heinrich von Lehndorff-Steinort và nữ bá tước Gottliebe Marianne Alexandrine Nancy von Kalnein.

Sau tuổi thơ nhiều biến cố, bà theo học nghệ thuật tại Hamburg trước khi chuyển đến Florence, Italy. Năm 1959, Veruschka được nhiếp ảnh gia Ugo Mulas phát hiện, mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Sau đó, bà gặp Eileen Ford, người đứng đầu công ty quản lý người mẫu danh tiếng Ford Models, tại Paris. Veruschka nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những người mẫu nổi tiếng và có mức thu nhập cao nhất thế giới. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nữ siêu mẫu được cho là từng yêu cầu mức cát-xê lên đến 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng) cho một ngày làm việc.

Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang, Veruschka còn lấn sân sang điện ảnh, góp mặt trong những tác phẩm nổi tiếng như Blow-Up của đạo diễn Michelangelo Antonioni và bộ phim về điệp viên James Bond Casino Royale (2006).

Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang, Veruschka còn lấn sân sang điện ảnh.

Sự ra đi của siêu mẫu huyền thoại Veruschka đánh dấu việc làng thời trang thế giới mất đi một trong những gương mặt tiên phong của thế hệ siêu mẫu đầu tiên. Với sự nghiệp rực rỡ cùng phong cách mang đậm dấu ấn cá nhân, bà đã góp phần định hình hình ảnh siêu mẫu trong nền công nghiệp thời trang hiện đại.