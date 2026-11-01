Hình ảnh cuộc biểu tình tiếp diễn ở Pháp

AP đưa tin ngày 31/10, Chính phủ Pháp ước tính khoảng 320.000 người đã xuống đường biểu tình trên khắp nước này trong cuối tuần thứ 3 liên tiếp. Con số này ít hơn so với hơn 500.000 người biểu tình hôm 17/10 và 410.000 người hôm 24/10.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết với các phóng viên rằng trong số 320.000 người hôm 31/10, ước tính có khoảng 70.000 người tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Paris.

Khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh đã được triển khai trên khắp nước Pháp để ứng phó các cuộc biểu tình, đảm bảo an ninh. Ảnh chụp tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 31/10/2026. Ảnh AP/Emma Da Silva.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez trước đó cảnh báo về nguy cơ xảy ra hỗn loạn, đặc biệt là sau khi trời tối vào đêm Halloween.

Khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh đã được triển khai trên khắp cả nước để đảm bảo an ninh.

Tại Porte de Bagnolet, ở rìa phía Đông của Paris, hàng nghìn người bắt đầu tập trung vào chiều 31/10. Một số người biểu tình hóa trang thành chú hề, cướp biển hay Người Nhện nhân dịp Halloween.

Người biểu tình không được phép tuần hành qua trung tâm thủ đô Paris. Cảnh sát cũng cấm người biểu tình vào Quảng trường Place de la Republique và khu Les Halles trong khoảng thời gian từ 23 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày 31/10 và 1/11.

Hình ảnh trong một cuộc biểu tình ở Strasbourg, Pháp, ngày 24/10/2026. Ảnh AP/Jean-Francois Badias.

Corentin Cabreux, sinh viên 21 tuổi, cho biết anh đang ở trong một ký túc xá sinh viên do nhà nước quản lý. Corentin chia sẻ rằng anh hy vọng cuộc tuần hành hôm 31/10 sẽ mang chút không khí của dịp lễ hội Halloween, nhằm xóa bỏ hình ảnh bạo lực đã gắn liền với các cuộc biểu tình trước đó ở Pháp.