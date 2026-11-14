Hình ảnh của ông Jensen Huang trong mắt người dân Đài Loan

Ông Jensen Huang trong vòng tay người dân Đài Loan. Ảnh: Ann Wang/Reuters.

Bởi vậy, quyết định rời Nvidia của ông đang khiến nhiều người Đài Loan cảm thấy mất mát, đồng thời đặt câu hỏi về việc liệu người kế nhiệm ông có thể duy trì mối quan hệ gắn bó sâu sắc tương tự với ngành công nghệ Đài Loan hay không, theo Reuters.

“Jensen là hiện thân cho cách nhiều người Đài Loan nhìn nhận về vị thế của họ, hay ít nhất là cách họ mong muốn thế giới nhìn nhận về Đài Loan: Một hòn đảo nhỏ bé nhưng cần cù, có truyền thống học thuật và am hiểu công nghệ, làm chủ một lĩnh vực chuyên biệt, vươn lên từ những khởi đầu khiêm tốn đến có tầm ảnh hưởng toàn cầu”, ông Tim Culpan, người sáng lập kiêm tổng biên tập Culpium, hãng truyền thông có trụ sở tại Đài Bắc, viết.

Trong nhiều thập kỷ, Đài Loan đã giữ vai trò không thể thay thế trong chuỗi sản xuất công nghệ toàn cầu, song những đóng góp của hòn đảo này lại chưa nhận được sự chú ý tương xứng từ công chúng quốc tế.

Theo ông Culpan, sự nghiệp thành công của ông Huang cùng những đánh giá cao mà ông dành cho năng lực công nghệ của Đài Loan đã góp phần thay đổi điều đó.

“Nhờ Jensen, người Đài Loan cảm thấy mình được thế giới nhìn thấy và ghi nhận”, vị này viết.

Trong khi đó, ông Lev Nachman, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Đài Loan, cho hay ông Huang khác biệt với nhiều lãnh đạo công nghệ người Đài Loan nổi tiếng khác bởi ông luôn thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa bản địa.

Ông thường sử dụng tiếng Đài Loan thay vì tiếng Quan Thoại, đồng thời dành thời gian ghé thăm các khu chợ đêm và những cơ sở kinh doanh địa phương mỗi khi trở về hòn đảo.

“Tôi không nhớ lần gần đây nhất một CEO người Đài Loan thể hiện sự coi trọng bản sắc Đài Loan một cách rõ ràng như vậy, ít nhất là trước công chúng trong nước”, Giáo sư Nachman nói.

Ông Huang đã dành nhiều thập kỷ để xây dựng quan hệ thân thiết với các lãnh đạo công nghệ Đài Loan, góp phần hình thành mạng lưới nhà cung cấp củng cố vị thế thống lĩnh của Nvidia trong lĩnh vực điện toán AI.

Trong các chuyến thăm Đài Loan thường xuyên, ông thường tổ chức những buổi gặp mặt, quy tụ lãnh đạo các tập đoàn như TSMC, Foxconn, Wistron, Quanta Computer cùng nhiều nhà cung cấp khác. Truyền thông địa phương gọi đây là những “bữa tối nghìn tỷ USD”, dựa trên tổng giá trị vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp tham dự.

Mối quan hệ giữa ông và ông Morris Chang, nhà sáng lập TSMC đã kéo dài gần ba thập kỷ.

“Nếu không có các bạn, Nvidia sẽ không thể tồn tại. Và nếu không có TSMC, toàn bộ ngành công nghệ thế giới ngày nay cũng không thể tồn tại”, ông Huang từng phát biểu tại buổi lễ vinh danh ông Chang ở Đài Loan năm 2023.

Theo ông Paul P. Wang, Chủ tịch Quỹ K.T. Li và là nhà sáng lập Sercomm, doanh nghiệp sản xuất thiết bị viễn thông và băng rộng, sức hút cá nhân của ông Huang đã giúp kết nối những lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghệ của hòn đảo. “Họ giống như anh em trong một gia đình”, ông Wang nói với Reuters.

Hồi tháng 5, ông Huang từng mô tả Đài Loan là “tâm điểm” của cuộc cách mạng AI, đồng thời cho biết Nvidia có kế hoạch đầu tư khoảng 150 tỷ USD mỗi năm vào hòn đảo này.

Theo ông Wang, việc cựu CEO Nvidia mang trong mình cả bản sắc Đài Loan và Mỹ cũng giúp ông trở thành một đại sứ quan trọng của hòn đảo, góp phần quảng bá những thành tựu công nghệ của Đài Loan ra thế giới.

Tuy nhiên, ông Wang lo ngại mối quan hệ giữa Nvidia và các nhà cung cấp Đài Loan có thể không còn gắn bó như trước khi công ty chuyển sang ban lãnh đạo mới, “Với một CEO mới, những mối quan hệ đó khó có thể thân thiết như thời Jensen Huang. Tất cả sẽ phải được xây dựng lại”.

Dù từng là thần tượng của người dân Đài Loan, tuy nhiên theo một số đánh giá, mối quan hệ giữa ông Huang và nữ doanh nhân Alice Huang, người Trung Quốc, cũng ít nhiều gây ra “sự tức giận và thất vọng” trong một bộ phận người dân Đài Loan.

Và Đài Loan cũng lo ngại vụ bê bối có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của hòn đảo trên trường quốc tế. Do đó, ông Liang Wen-chieh, người phát ngôn Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan, mới đây đã nói với các phóng viên tại Đài Bắc rằng chính quyền có trách nhiệm rà soát, xác định liệu các quy định kiểm soát xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của Đài Loan có tồn tại kẽ hở hay không.

“Liệu những kẽ hở như vậy có khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về Đài Loan, thậm chí làm suy giảm niềm tin dành cho chúng ta hay không?”, ông Liang Wen-chieh nói.