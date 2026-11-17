Theo Hellomagazine, tối 14/11 (giờ địa phương), Shakira cùng con trai cả Milan tại nhà thi đấu Kaseya Center, Miami (Mỹ). Hai mẹ con ngồi ở hàng ghế sát sân để theo dõi màn đối đầu giữa đội bóng rổ Miami Heat và Detroit Pistons.

Tại sự kiện, nữ ca sĩ người Colombia diện trang phục họa tiết hình học tông xanh nổi bật, kết hợp kính râm và mái tóc uốn sóng buông xõa quen thuộc. Trong khi đó, Milan xuất hiện với phong cách năng động gồm áo thun trắng, quần jeans và mũ len xanh in họa tiết ngôi sao trắng.

Điểm thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ chính là vóc dáng phổng phao của cậu bé 13 tuổi. Milan hiện đã cao vượt Shakira, cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với hình ảnh cậu nhóc thường theo chân mẹ dự sự kiện vài năm trước.

Milan, con trai cả của Shakira sở hữu vóc dáng cao lớn ở tuổi 13. Ảnh: IGNV.

Trong suốt trận đấu, hai mẹ con liên tục trò chuyện vui vẻ. Khi hình ảnh của Shakira bất ngờ xuất hiện trên màn hình lớn của nhà thi đấu, Milan đã quay sang thể hiện cử chỉ tình cảm đầy tự hào dành cho mẹ trước ống kính máy quay. Niềm vui của cả hai càng trọn vẹn hơn khi đội chủ nhà Miami Heat giành chiến thắng thuyết phục 137-117 trước Detroit Pistons.

Milan là con trai đầu lòng của Shakira và cựu danh thủ Gerard Piqué. Ngoài Milan, cặp đôi còn có con trai thứ Sasha (11 tuổi) trước khi thông báo đường ai nấy đi vào năm 2022.

Dù lịch trình nghệ thuật bận rộn với các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, giọng ca Hips Don't Lie luôn khẳng định hai con là ưu tiên số một trong cuộc sống. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People hồi tháng 6, Shakira chia sẻ việc làm mẹ đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn và tiếp thêm cho cô sức mạnh vượt qua những giai đoạn khó khăn.

"Thiên chức làm mẹ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay khoảnh khắc đón con chào đời, tôi đã nhìn cuộc đời bằng lăng kính rất khác", nữ ca sĩ tâm sự. Cô cho biết bản thân học hỏi được nhiều điều từ các con mỗi ngày, đồng thời tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tạo mới mẻ khi đồng hành cùng chúng.

Niềm đam mê âm nhạc của Shakira cũng sớm truyền sang hai quý tử. Năm 2023, cả Milan và Sasha từng gây xúc động khi xuất hiện bên mẹ bên cây đàn piano và góp giọng trong MV bản ballad Acróstico, hé lộ năng khiếu nghệ thuật thừa hưởng từ người mẹ nổi tiếng.

Trước đó, chia sẻ với tờ El País hồi tháng 3, Shakira bộc bạch rằng giữa guồng quay của chuyến lưu diễn toàn cầu Las Mujeres Ya No Lloran, mục tiêu lớn nhất của cô vẫn là nuôi dạy Milan và Sasha trở thành những người đàn ông tử tế, chân thành.

"Tôi sống vì các con, chúng là ưu tiên hàng đầu của tôi. Nhìn các con khôn lớn và trở thành những người tốt chính là giấc mơ lớn nhất đời tôi", Shakira bày tỏ.