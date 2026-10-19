Hình ảnh chưa công bố của 'Trại Buôn Người' gây chú ý

Mới đây, Á hậu Minh Kiên thu hút sự chú ý khi đăng tải album ảnh hậu trường Trại Buôn Người trên trang cá nhân. Kèm theo loạt hình ảnh, người đẹp hài hước viết: “Nhân dịp Trại Buôn Người đạt cột mốc mới. Photo Minh Kiên tặng mọi người 1 album ảnh đầy động lực, nhìn vô là muốn đi học, đi làm liền”.

Khác với những hình ảnh chỉn chu thường thấy tại các sự kiện quảng bá, album lần này hé lộ diện mạo có phần rũ rượi, xơ xác của dàn diễn viên trong quá trình ghi hình. Lớp hóa trang bầm dập, gương mặt lấm lem cùng thần sắc mệt mỏi khiến nhiều người hình dung rõ hơn về những tình huống khắc nghiệt mà các nhân vật phải trải qua trên màn ảnh.

Á hậu Minh Kiên thu hút sự chú ý khi đăng tải album ảnh hậu trường Trại Buôn Người.

Điểm đáng chú ý là loạt ảnh không chỉ ghi lại tạo hình nhân vật mà còn phần nào cho thấy mức độ đầu tư của ê-kíp vào yếu tố hình ảnh. Với một câu chuyện khai thác nạn buôn người, lừa đảo và hành trình sinh tồn, việc xây dựng diện mạo khắc khổ giúp các diễn viên thể hiện hoàn cảnh sống khắc nghiệt, đồng thời góp phần tạo nên không khí căng thẳng cho Trại Buôn Người.

Đáng chú ý, Á hậu Minh Kiên không chỉ tham gia diễn xuất mà còn đảm nhận vai trò người ghi lại những khoảnh khắc phía sau máy quay. Hành động chia sẻ album ảnh vào thời điểm bộ phim đạt cột mốc doanh thu mới cho thấy sự hào hứng của người đẹp với dự án. Thay vì chỉ xuất hiện trong các hoạt động quảng bá, cô mang đến cho khán giả góc nhìn gần gũi hơn về quá trình làm phim.

Trong Trại Buôn Người, Minh Kiên đảm nhận vai Út Đẹt, em gái của Ny do Steven Nguyễn thủ vai. Nhân vật bị lừa vào đường dây tội phạm, trở thành nguyên nhân khiến người anh quyết tâm tìm kiếm và giải cứu. Để chuẩn bị cho vai diễn, Minh Kiên từng dành thời gian rèn luyện thể lực, học bơi và tập phát âm theo phương ngữ miền Tây.

Minh Kiên và Steven Nguyễn trong Trại Buôn Người.

Steven Nguyễn là gương mặt trung tâm của phim với vai Ny, chàng trai lên đường tìm em gái và phải đối mặt với hàng loạt hiểm nguy. Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài, nhân vật phản diện có quyền lực trong khu trại, tạo ra những cuộc đối đầu căng thẳng với các nạn nhân.

Bên cạnh đó, NSND Như Quỳnh vào vai người mẹ tìm cách tiếp cận nơi giam giữ con trai. Đinh Viết Tường đảm nhận vai Nhân, chàng trai khuyết tật bị lừa vào trại. Tuyến nhân vật này góp phần mở rộng câu chuyện, khắc họa những số phận khác nhau cùng rơi vào hoàn cảnh bị kiểm soát và tìm cách thoát thân.

Ra rạp từ ngày 25/9/2026, Trại Buôn Người khai thác vấn nạn lừa đảo, buôn người xuyên biên giới thông qua hành trình giải cứu người thân của Ny. Bộ phim kết hợp yếu tố hành động, sinh tồn với những câu chuyện về gia đình, tạo nên sức hút đối với khán giả.

Theo số liệu phòng vé được ghi nhận ngày 19/10, Trại Buôn Người đạt gần 460 tỷ đồng, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu phòng vé phim Việt năm 2026 tại thời điểm hiện tại.

Những hình ảnh hậu trường do Minh Kiên chia sẻ mang đến góc nhìn khác về Trại Buôn Người, từ quá trình hóa trang đến diện mạo của dàn diễn viên khi nhập vai. Trong lúc bộ phim tiếp tục được chú ý nhờ thành tích phòng vé, các khoảnh khắc phía sau màn ảnh cũng giúp khán giả hiểu thêm về sự chuẩn bị của ê-kíp cho tác phẩm.