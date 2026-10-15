Hình ảnh Cessna 208 trong chuyến bay đặc biệt ở Quảng Trị

Sáng 15/10, Cảng hàng không Quảng Trị ghi nhận dấu mốc quan trọng khi các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật đầu tiên nhằm kiểm tra an toàn tĩnh không và rà soát chướng ngại vật tại khu vực đường cất hạ cánh.

Điểm đặc biệt của hoạt động này là máy bay Cessna 208 không cất cánh hay hạ cánh tại Cảng hàng không Quảng Trị, mà xuất phát từ Cảng hàng không Đồng Hới, thực hiện các tuyến bay khảo sát phía trên khu vực sân bay đang xây dựng.

Cessna 208 thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

Chuyến bay do Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng thực hiện, với thời gian dự kiến từ 60–90 phút.

Cessna 208 xuất phát từ sân bay Đồng Hới.

Khác với các chuyến bay thương mại, Cessna 208 xuất phát từ Cảng hàng không Đồng Hới, bay đến khu vực Cảng hàng không Quảng Trị để thực hiện nhiệm vụ khảo sát, kiểm tra kỹ thuật mà không hạ cánh tại đây.

Ba tuyến bay ở độ cao 300m và 600m.

Theo phương án kỹ thuật, Cessna 208 thực hiện 3 tuyến bay phía trên khu vực Cảng hàng không Quảng Trị ở các độ cao 300m và 600m, với tốc độ trung bình khoảng 220km/h.

Nhiệm vụ kéo dài 60–90 phút.

Trong khoảng 60–90 phút dự kiến, hệ thống thiết bị chuyên dụng trên máy bay ghi nhận hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra không phận, đánh giá chướng ngại vật và các điều kiện liên quan đến an toàn bay.

Dấu mốc của sân bay hơn 5.800 tỷ đồng.

Trọng tâm chuyến bay là rà soát các chướng ngại vật tại hai đầu đường cất hạ cánh, xác định những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu bay khi sân bay chính thức đưa vào khai thác.

Chuyến bay kiểm tra tĩnh không là một trong những bước kỹ thuật quan trọng tại Cảng hàng không Quảng Trị, dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, với khối lượng thi công đạt trên 80% vào đầu tháng 10/2026.

Theo quy hoạch điều chỉnh tháng 7/2026, Cảng hàng không Quảng Trịđược nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, định hướng có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350.

Sau chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, các đơn vị tiếp tục triển khai đánh giá phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, hướng tới mục tiêu đưa Cảng hàng không Quảng Trị vào khai thác thương mại trong tháng 3/2027.