Hình ảnh cầu Nhật Tân sau khi tháo loạt biển báo khoảng cách vừa lắp

Video: Ngày đầu áp quy định giữ khoảng cách, giao thông trên cầu Nhật Tân ra sao?

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 27/9, các biển báo xác định khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân đã được lực lượng chức năng tạm thời tháo dỡ.

Hệ thống biển này mới được lắp đặt từ ngày 24/9.

Tại những vị trí từng bố trí biển cảnh báo khoảng cách, những tấm biển đã được tháo xuống.

Hệ thống này gồm các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m, được đặt ở những vị trí dễ quan sát trên cầu. (Ảnh chụp sáng 27/9)

Các mốc khoảng cách được bố trí cùng vạch sơn trên mặt đường, giúp người điều khiển phương tiện có thể ước lượng cự ly với xe phía trước và chủ động điều chỉnh tốc độ khi di chuyển.

Theo phương án ban đầu, việc bổ sung các biển và vạch xác định khoảng cách nhằm cung cấp thông tin trực quan, cảnh báo và nhắc nhở tài xế duy trì khoảng cách an toàn. Giải pháp này được đưa ra với mục tiêu nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn trên cầu. (Ảnh chụp sáng 27/9)

Tuy nhiên, sau khi hệ thống biển được lắp đặt, nhiều tài xế chạy chậm để giữ đúng khoảng cách, tránh bị phạt, góp phần làm giao thông trên cầu ùn ứ hơn. (Ảnh chụp sáng 27/9)

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, các biển báo này không được lắp đặt nhằm xử phạt tài xế. Mục đích chính của hệ thống là cảnh báo, hướng dẫn để người điều khiển phương tiện nhận biết khoảng cách một cách trực quan, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và giữ cự ly an toàn với xe phía trước.

Để tránh những cách hiểu khác nhau, chiều 27/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho tháo dỡ các biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân. “Sở tạm thời thu hồi lại biển để tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu bởi người dân đang sợ bị xử phạt vi phạm giao thông”, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội chia sẻ.

Thời gian tới, Sở Xây dựng và Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tuyên truyền về phương án, đồng thời theo dõi tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân. Nếu phát hiện những nội dung chưa phù hợp, cơ quan chức năng sẽ xem xét điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Trong hôm nay, Hà Nội bắt đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân trong thời gian 6 tháng, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027.

Theo phương án này, làn ô tô số 1 nằm sát dải phân cách giữa cầu được điều chỉnh tốc độ tối đa từ 90km/h xuống 80km/h ở cả hai chiều. Hai làn ô tô còn lại tiếp tục áp dụng tốc độ tối đa 80km/h. Làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp giữ tốc độ tối đa 40km/h.

Cầu Nhật Tân có tổng chiều dài toàn tuyến gần 9km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,75km. Cầu có 8 làn xe, gồm 6 làn ô tô và 2 làn dành cho xe máy, là tuyến kết nối quan trọng giữa khu vực nội đô Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài và các tuyến giao thông đi các tỉnh phía Bắc.