Hình ảnh cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dự kiến thông xe vào cuối năm 2026
Hàng trăm kỹ sư, công nhân đang làm việc “3 ca, 4 kíp” tại gói thầu XL1, đoạn khó khăn bậc nhất của cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Giữa địa hình núi cao, vực sâu, các hạng mục đường, cầu và hầm Phượng Hoàng được đồng loạt đẩy nhanh, hướng đến thông xe trước cuối năm 2026.
Ghi nhận tại gói thầu XL1 do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thực hiện, không khí thi công diễn ra khẩn trương trên nhiều mũi. Gần 600 nhân sự cùng máy móc, thiết bị được huy động làm việc “3 ca, 4 kíp”, hướng tới cơ bản hoàn thành phần xây dựng trong năm 2026 và đưa công trình vào sử dụng trong năm 2027.
Gói thầu dài 11 km, từ Km32+000 đến Km43+000, đi qua khu vực ranh giới hiểm trở của dãy Trường Sơn, nối hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Đây là một trong những đoạn có điều kiện thi công phức tạp nhất toàn tuyến do địa hình đồi núi, dốc cao và nhiều vực sâu.
Đến nay, hơn 4 km đường đã hoàn thành thảm bê tông nhựa. Nhà thầu đang đồng thời lắp đặt lưới bảo vệ, hộ lan, dải phân cách và triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.
Trên những đoạn đã thành hình, mặt đường cao tốc nổi bật giữa các sườn núi xanh, mở ra diện mạo mới cho trục giao thông nối Tây Nguyên với vùng duyên hải.
Điểm nhấn của gói thầu là hầm Phượng Hoàng dài 1,7 km, thuộc cấp công trình đặc biệt và dài nhất trong bốn hầm trên toàn tuyến. Hai ống hầm đã được đào thông; lực lượng thi công đang tập trung đổ bê tông vỏ hầm, hoàn thiện mặt đường và chuẩn bị lắp đặt thiết bị cơ điện.
Quá trình đào hầm gặp nhiều thách thức bởi địa chất phức tạp và nguồn điện cuối tuyến yếu. Nhà thầu phải bố trí máy phát điện công suất lớn để duy trì thi công liên tục.
Trong lòng núi còn xuất hiện tám vị trí mạch nước ngầm có lưu lượng lớn. Đơn vị thi công đã phối hợp tư vấn giám sát bổ sung hệ thống ống dẫn nước về cống trung tâm, qua đó giảm áp lực nước lên vỏ hầm.
Cùng phần xây dựng, hệ thống giao thông thông minh, giám sát, điều khiển và trung tâm điều hành hầm Phượng Hoàng cũng được triển khai đồng bộ. Riêng công trường hầm duy trì thi công liên tục 24 giờ mỗi ngày nhằm bù lại khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng kéo dài gần một năm.
Gói thầu XL1 còn có 10 cây cầu, gồm bốn cầu cấp I. Trong đó, cầu Cư San 9 dài 756 m, có trụ cao 42 m, là một trong những công trình nổi bật trên tuyến. Cầu đã hoàn thành lao lắp dầm và đang thi công bản mặt cầu. Các cầu còn lại cũng cơ bản hoàn thành lắp dầm, tiếp tục thi công lan can, gia cố tứ nón, mái taluy và đắp vật liệu sau mố để tiến tới thảm bê tông nhựa.
Ông Phạm Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, nhà thầu đặt mục tiêu đến ngày 30/10 cơ bản hoàn thiện toàn bộ phần đường và cầu. Cùng thời điểm này, bê tông nhựa mặt đường và vỏ bê tông ống hầm trái dự kiến được hoàn thành.
Đến ngày 10/12, nhà thầu phấn đấu hoàn thiện nền, mặt đường và vỏ bê tông ống hầm phải để triển khai lắp đặt thiết bị cơ điện.
Theo hợp đồng, gói thầu XL1 hoàn thành vào tháng 6/2027. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án Đường sắt thuộc Bộ Xây dựng đặt mục tiêu thông xe trước ngày 31/12/2026, rút ngắn khoảng sáu tháng so với kế hoạch hợp đồng.
Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 dài khoảng 117,5 km, tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng, gồm ba dự án thành phần. Tuyến được đầu tư với quy mô bốn làn xe hạn chế, nền đường rộng 17 m.
Khi hoàn thành, công trình sẽ rút ngắn hành trình giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tăng khả năng vận chuyển nông sản, hàng hóa đến hệ thống cảng biển, đồng thời mở thêm không gian phát triển logistics, du lịch và thu hút đầu tư cho hai khu vực.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/hinh-anh-cao-toc-khanh-hoa-buon-ma-thuot-du-kien-thong-xe-vao-cuoi-nam-2026-post1386168.html