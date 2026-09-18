Hình ảnh cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dự kiến thông xe vào cuối năm 2026

Ghi nhận tại gói thầu XL1 do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thực hiện, không khí thi công diễn ra khẩn trương trên nhiều mũi. Gần 600 nhân sự cùng máy móc, thiết bị được huy động làm việc “3 ca, 4 kíp”, hướng tới cơ bản hoàn thành phần xây dựng trong năm 2026 và đưa công trình vào sử dụng trong năm 2027.

Gói thầu XL1 dài 11 km, nối khu vực giáp ranh hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Hơn 4 km đường thuộc gói thầu XL1 đã hoàn thành thảm bê tông nhựa.

Gói thầu dài 11 km, từ Km32+000 đến Km43+000, đi qua khu vực ranh giới hiểm trở của dãy Trường Sơn, nối hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Đây là một trong những đoạn có điều kiện thi công phức tạp nhất toàn tuyến do địa hình đồi núi, dốc cao và nhiều vực sâu.

Cầu Cư San 9 dài 756m, có trụ cao 42m đang được hoàn thiện mặt cầu.

Đến nay, hơn 4 km đường đã hoàn thành thảm bê tông nhựa. Nhà thầu đang đồng thời lắp đặt lưới bảo vệ, hộ lan, dải phân cách và triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Trên những đoạn đã thành hình, mặt đường cao tốc nổi bật giữa các sườn núi xanh, mở ra diện mạo mới cho trục giao thông nối Tây Nguyên với vùng duyên hải.

Hầm Phượng Hoàng dài 1,7 km là hầm dài nhất trong bốn hầm trên toàn tuyến.

Điểm nhấn của gói thầu là hầm Phượng Hoàng dài 1,7 km, thuộc cấp công trình đặc biệt và dài nhất trong bốn hầm trên toàn tuyến. Hai ống hầm đã được đào thông; lực lượng thi công đang tập trung đổ bê tông vỏ hầm, hoàn thiện mặt đường và chuẩn bị lắp đặt thiết bị cơ điện.

Hai ống hầm Phượng Hoàng đã được đào thông, nhà thầu đang thi công bê tông vỏ hầm và mặt đường.

Quá trình đào hầm gặp nhiều thách thức bởi địa chất phức tạp và nguồn điện cuối tuyến yếu. Nhà thầu phải bố trí máy phát điện công suất lớn để duy trì thi công liên tục.

Trong lòng núi còn xuất hiện tám vị trí mạch nước ngầm có lưu lượng lớn. Đơn vị thi công đã phối hợp tư vấn giám sát bổ sung hệ thống ống dẫn nước về cống trung tâm, qua đó giảm áp lực nước lên vỏ hầm.

Tuyến cao tốc uốn theo địa hình đồi núi, tạo nên trục giao thông mới nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung.

Cùng phần xây dựng, hệ thống giao thông thông minh, giám sát, điều khiển và trung tâm điều hành hầm Phượng Hoàng cũng được triển khai đồng bộ. Riêng công trường hầm duy trì thi công liên tục 24 giờ mỗi ngày nhằm bù lại khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng kéo dài gần một năm.

Gần 600 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc “3 ca, 4 kíp” trên công trường.

Gói thầu XL1 còn có 10 cây cầu, gồm bốn cầu cấp I. Trong đó, cầu Cư San 9 dài 756 m, có trụ cao 42 m, là một trong những công trình nổi bật trên tuyến. Cầu đã hoàn thành lao lắp dầm và đang thi công bản mặt cầu. Các cầu còn lại cũng cơ bản hoàn thành lắp dầm, tiếp tục thi công lan can, gia cố tứ nón, mái taluy và đắp vật liệu sau mố để tiến tới thảm bê tông nhựa.

Lực lượng thi công kiểm tra kỹ thuật điện trước khi đổ bê tông vỏ hầm Phượng Hoàng.

Ông Phạm Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, nhà thầu đặt mục tiêu đến ngày 30/10 cơ bản hoàn thiện toàn bộ phần đường và cầu. Cùng thời điểm này, bê tông nhựa mặt đường và vỏ bê tông ống hầm trái dự kiến được hoàn thành.

Đến ngày 10/12, nhà thầu phấn đấu hoàn thiện nền, mặt đường và vỏ bê tông ống hầm phải để triển khai lắp đặt thiết bị cơ điện.

Kỹ sư, công nhân làm việc liên tục tại các mũi thi công cầu, đường và hầm xuyên núi.

Theo hợp đồng, gói thầu XL1 hoàn thành vào tháng 6/2027. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án Đường sắt thuộc Bộ Xây dựng đặt mục tiêu thông xe trước ngày 31/12/2026, rút ngắn khoảng sáu tháng so với kế hoạch hợp đồng.

Công nhân kiểm tra độ giãn nở của mặt đường sau khi trải nhựa.

Công nhân hoàn thiện mặt cầu, lan can và các hạng mục phụ trợ .

Hệ thống giao thông thông minh, giám sát và trung tâm điều hành hầm được triển khai đồng bộ với phần xây dựng.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được kỳ vọng rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa từ Tây Nguyên đến các cảng biển khu vực miền Trung.

Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 dài khoảng 117,5 km, tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng, gồm ba dự án thành phần. Tuyến được đầu tư với quy mô bốn làn xe hạn chế, nền đường rộng 17 m.

Khi hoàn thành, công trình sẽ rút ngắn hành trình giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tăng khả năng vận chuyển nông sản, hàng hóa đến hệ thống cảng biển, đồng thời mở thêm không gian phát triển logistics, du lịch và thu hút đầu tư cho hai khu vực.