Hình ảnh Bộ đội Biên phòng TPHCM diễn tập sẵn sàng chiến đấu

Ngày 10/11, tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM, Ban Chỉ đạo diễn tập Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM tổ chức diễn tập chiến thuật cấp Đồn Biên phòng năm 2026.

Dự và chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Trần Thanh Đức - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM; Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng - Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh TPHCM, kiêm Chính uỷ Ban Chỉ huy BĐBP thành phố.

Với đề mục “Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) làm nhiệm vụ A3, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến bảo vệ đồn”, cuộc diễn tập được tổ chức thành 3 giai đoạn gồm: Chuyển Đồn biên phòng vào các trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu bảo vệ đồn.

Đồn Biên phòng Phước Tỉnh thực hành chuyển trạng thái SSCĐ. Ảnh: BĐBP

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Thiếu tướng Trần Thanh Đức cho biết cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực tổ chức, chỉ huy thực hành chuyển trạng thái SSCĐ của người chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, phục vụ hiệu quả công tác huấn luyện và SSCĐ khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch, hệ thống văn kiện tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị để tổ chức huấn luyện, luyện tập nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chỉ đạo diễn tập, các cơ quan, đơn vị và tập thể cán bộ, chiến sĩ khung diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu, ý định đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 17 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến thuật.

Chùm ảnh ghi nhận tại buổi diễn tập

Đồn Biên phòng Phước Tỉnh thực hành đánh bắt biệt kích, thám báo.

Khẩu đội đại liên thực hành đánh địch tiến công.

Tổ chế áp UAV thực hành chế áp mục tiêu.

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm thực hành đánh địch tiến công.

Đánh địch tiến công vào trận địa. Ảnh: BĐBP

Thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM tặng quà cho các tập thể tham gia diễn tập.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: BĐBP