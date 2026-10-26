Hình ảnh BigBang tại Nội Bài trước khi lên chuyến bay rời Hà Nội

Trưa 26/10, các thành viên nhóm nhạc BigBang đã làm thủ tục xuất cảnh tại Ga đi T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để trở về Hàn Quốc sau hai ngày (24 và 25/10) lưu diễn tại Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV, người hâm mộ có mặt tại khu vực sảnh chờ thể hiện sự cuồng nhiệt nhưng vẫn giữ trật tự, tuân thủ quy định tại sân bay, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong thời điểm các nghệ sĩ làm thủ tục xuất cảnh.

Dù đeo khẩu trang kín, các thành viên vẫn liên tục vẫy tay chào người hâm mộ tại sân bay. Sự xuất hiện của nhóm nhạc đình đám thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Các thành viên nhóm nhạc BigBang rời Hà Nội trên chuyến bay KE442, khởi hành lúc 12h20 ngày 26/10, từ sân bay Nội Bài đi Incheon (Hàn Quốc).

Hành khách làm thủ tục và di chuyển tại nhà ga sân bay Nội Bài, góp phần tạo nên không khí nhộn nhịp tại cảng hàng không.

Hoạt động khai thác tàu bay tại Nội Bài diễn ra nhộn nhịp, phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Khoảnh khắc BigBang vẫy tay chào trước giờ lên đường đã khép lại chuyến lưu diễn tại Hà Nội, để lại nhiều cảm xúc với cộng đồng người hâm mộ.

Biển Ngọc