Hình ảnh Bangkok ngập trong 'biển nước' sau gần 48 giờ mưa xối xả

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Nhân (SN 2005, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.