Hình ảnh Bangkok ngập trong 'biển nước' sau gần 48 giờ mưa xối xả
Ngày 26-9, Bangkok ngập trong "biển nước" sau khi Thủ đô Thái Lan trải qua trận mưa liên tục kéo dài gần 48 giờ kể từ ngày 24-9. Nhiều đoạn đường bị ngập lụt nghiêm trọng, các phương tiện giao thông không thể di chuyển. Một số phương tiện bị mắc kẹt, chìm trong nước, người dân đi lại khó khăn. Nhiều chủ phương tiện phải đưa xe lên đường cao tốc "lánh nạn". Dưới đây là những hình ảnh Thủ đô Thái Lan trong ngày 26-9.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hinh-anh-bangkok-ngap-trong-bien-nuoc-sau-gan-48-gio-mua-xoi-xa-post669894.antd