Hình ảnh bãi biển Nha Trang ngổn ngang rác đủ loại sau mưa lớn

Rác thải trôi dạt vào bãi biển dọc đường Trần Phú (phường Nha Trang). Video: Xuân Ngọc

Ảnh: Xuân Ngọc

Ngày 11/11, thời tiết tại tỉnh Khánh Hòa có mưa, gió mạnh, biển động. Từng đợt sóng cao 2-3m liên tiếp dồn vào bờ, cuốn theo lượng lớn rác thải trôi dạt vào bãi biển dọc đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Dọc nhiều km bờ biển, rác thải các loại như cành cây khô, túi nylon, chai nhựa, thú nhồi bông… nằm la liệt trên bãi cát.

Bên cạnh chai nhựa, tã trẻ em, nhiều thân cây, khúc gỗ lớn, các loại ngư cụ đánh bắt hải sản, thậm chí cả thuyền thúng bằng nhựa bị sóng đánh vỡ nằm ngổn ngang dọc bãi biển.

Ông Hoàng Văn Quý (70 tuổi, người dân địa phương) cho biết, vào các đợt mưa lớn kéo dài hay thủy triều lên, sóng đưa rác thải từ nhiều nơi tấp vào bờ biển. “Mùa này mưa liên tục khiến biển động, tôi chỉ đi thể dục không dám xuống tắm,” ông Quý chia sẻ.

Dù mưa gió kéo dài, rác thải liên tục dạt vào bờ, một số du khách nước ngoài vẫn tranh thủ lúc trời tạnh để đến bãi biển vui chơi, thư giãn. Thậm chí, có người còn xuống tắm, nghịch sóng bất chấp biển báo cấm tắm.

Lực lượng chức năng phải tuần tra, liên tục nhắc nhở và yêu cầu du khách không được tắm biển, quay trở lại bờ để đảm bảo an toàn.

Dọc bãi biển, công nhân môi trường được huy động dọn dẹp rác thải, sau đó chuyển đến nơi tập kết để đưa đi xử lý.

Trao đổi với P.V Báo VietNamNet, ông Nguyễn Hùng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Nha Trang, cho biết rác thải trên bãi biển chủ yếu do sóng đánh dạt vào bờ. Đơn vị đã huy động khoảng 100 công nhân từ rạng sáng để dọn dẹp nhưng vẫn không xuể do lượng rác quá lớn.

Chỉ trong sáng 11/11, công nhân đã thu gom khoảng 30 tấn rác. “Chúng tôi đã huy động lực lượng thu gom, vận chuyển rác đi xử lý để đảm bảo vệ sinh bãi biển”, ông Thanh cho biết. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, công ty yêu cầu 100% quân số túc trực để kịp thời ứng phó.

Ngày 11/11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương kích hoạt phương án ứng phó, tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống mưa lớn, lũ và nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn, từ ngày 10 đến 12/11, khu vực có mưa vừa đến to, tổng lượng mưa từ 50-150mm, có nơi trên 180mm, làm tăng nguy cơ ngập lụt. UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các xã, phường rà soát khu dân cư có nguy cơ ngập sâu và chuẩn bị phương tiện sơ tán người dân khi cần. Các địa phương phải đảm bảo chỗ ở, nước uống, thực phẩm và thuốc men cho người dân. Tại khu vực có nguy cơ cô lập, cần dự trữ lương thực, nước sạch và thiết bị liên lạc. Các xã, phường cũng phải kiểm tra các tuyến đường và xác định đường thay thế. Tại những nơi ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng phải lập chốt, đặt biển cảnh báo và trực 24/24 giờ. Người dân không được qua lại khi chưa đảm bảo an toàn và bị cấm đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi lũ lớn.