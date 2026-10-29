Hình ảnh ấn tượng của Đoàn đại biểu kiểm toán quốc tế tại Ninh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã có cuộc trao đổi bên lề với các đại biểu quốc tế trong chuyến đi thực tế tại tỉnh Ninh Bình.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trao đổi với đại biểu.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung chụp ảnh cùng các đại biểu quốc tế, nhân chuyến trải nghiệm không gian văn hóa tại tỉnh Ninh Bình

Ngày 28/10, trong khuôn khổ chương trình Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn; Thể chế và Đổi mới” do Kiểm toán nhà nước Việt Nam tổ chức, các đại biểu quốc tế từ các cơ quan kiểm toán tối cao và tổ chức quốc tế đã tham quan văn hóa tại tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan thiên nhiên, những giá trị văn hóa, lịch sử, địa chất, địa mạo của Quần thể danh thắng Tràng An; đồng thời đánh giá cao sự thân thiện, mến khách của những người làm du lịch địa phương.

Báo Kiểm toán đã ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của Đoàn đại biểu kiểm toán quốc tế tại Ninh Bình.

Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hiến, nơi lưu giữ hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm bản sắc dân tộc, hòa quyện cùng cảnh quan núi non, sông hồ, hang động kỳ vĩ.

Nhiều đại biểu cho biết lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Cố đô Ninh Bình và không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp và sự thân thiện của con người nơi đây.

Các đại biểu đều bày tỏ sự hứng thú khi đến với Ninh Bình.

Tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức và sự cởi mở, hiếu khách của người dân là điều đọng lại trong mỗi đại biểu khi đến Việt Nam và mảnh đất Ninh Bình.

Các đại biểu, du khách bày tỏ sự hài lòng và ấn tượng về mảnh đất Cố đô với những trải nghiệm đáng nhớ qua các hành trình di sản.

Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới (di sản kép), nổi tiếng với mệnh danh "Hạ Long cạn" giữa lòng Cố đô.

Các đại biểu đã đến thăm Khu du lịch sinh thái Tràng An… Mô hình quản lý đặc biệt, hiệu quả đã giúp cho không gian du lịch tại đây luôn xanh, sạch và chuyên nghiệp.

Trong việc quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An (tỉnh Ninh Bình), vai trò của Nhà nước là định hướng; doanh nghiệp đầu tư phát huy giá trị di sản; người dân tham gia bảo vệ, khai thác di sản để phát triển du lịch bền vững.

Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2014. Với sự kết hợp độc đáo giữa cảnh quan núi non, hang động, sông ngòi cùng dấu tích văn hóa lâu đời, Tràng An là minh chứng sống động cho sự giao thoa giữa thiên nhiên và lịch sử.

Đại diện Đoàn đại biểu kiểm toán quốc tế, bà Sotiria Ntouni - Chủ tịch Tòa Thẩm kế Hy Lạp - đã chia sẻ những ấn tượng đặc biệt đối với mảnh đất, con người và những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam, trong đó có những trải nghiệm đáng nhớ tại miền đất Ninh Bình với nhiều di sản, giá trị văn hóa.

Sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng đại biểu quốc tế.

Trong hành trình Cố đô, các đại biểu đã đến thăm Khu du lịch văn hóa tâm linh chùa Bái Đính.

Chùa Bái Đính là một quần thể chùa Phật giáo lớn nhất Việt Nam, nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - điểm du lịch văn hóa tâm linh được đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm đến chiêm ngưỡng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chiêm bái tại chùa.

Chùa Bái Đính – ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, tọa lạc trong Quần thể danh thắng Tràng An. Đây không chỉ là điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng mà còn sở hữu nhiều kỷ lục ấn tượng của châu Á và Việt Nam.

Với không gian linh thiêng, cảnh sắc hùng vĩ, chùa Bái Đính là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách muốn tìm kiếm sự an yên, tịnh tâm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Phật giáo Việt Nam.

Các đại biểu cũng thăm Điện Kính Thiên - công trình lịch sử và tâm linh phục dựng nằm trong thung lũng Mộc Hoàn (Thung Ui), thuộc Quần thể danh thắng Tràng An.

Không gian văn hóa mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về mảnh đất Cố đô, cũng như đất nước, con người Việt Nam.

Những tiết mục nghệ thuật giúp tái hiện không gian văn hóa truyền thống của miền đất Cố đô với nhiều di sản và được các đại biểu rất quan tâm.

Di tích Đàn Kính Thiên ở phường Tây Hoa Lư, nơi vua Đinh Tiên Hoàng từng tế trời hơn 1.000 năm trước, đã được phục dựng để giáo dục truyền thống văn hóa, cũng như mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh cho biết, điểm du lịch văn hóa Thung Ui - nơi có Đàn Kính Thiên hơn 1.000 năm, sau khi mở cửa đã trở thành điểm đến mới mẻ thu hút du khách và người dân đến tham quan, tìm hiểu về nguồn cội dân tộc cũng như giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về lịch sử hào hùng của Việt Nam.

Năm 2026, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế. Với hệ thống di sản văn hóa đồ sộ như Cố đô Hoa Lư, Quần thể danh thắng Tràng An, chùa Bái Đính…; cùng hệ thống hạ tầng hiện đại, kết nối như khách sạn Legend Ninh Bình, sân golf Tràng An…, đảm bảo đáp ứng cao nhất các tiêu chuẩn theo yêu cầu của du khách quốc tế, tỉnh Ninh Bình có đủ khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra. Hành trình của các đại biểu kiểm toán quốc tế đến với Cố đô Ninh Bình được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá rộng rãi nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, từ đó góp phần thu hút, phát triển ngành du lịch tỉnh Ninh Bình, giúp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.