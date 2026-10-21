Hình ảnh 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ được chuyển ra Hà Nội: Chuyến bay mang nghĩa đồng bào

Sáng 21/10, tại sân bay Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL tiến hành vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, cho biết hiện nay, Quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập được 1.104 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 748 bộ ở trong nước và 356 bộ tại Campuchia; đạt gần 123% mục tiêu năm 2026 và gần 77% chỉ tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tính đến ngày 10/10, Quân khu 9 đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu đối với phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin ở tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ; theo đó đã khai quật 41.234 mộ liệt sĩ, hoàn thành 100% và kết thúc sớm trước gần 7 tháng so với thời gian của chiến dịch.

Trong sáng nay, Quân khu 9 bàn giao 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Quân chủng Phòng không - Không quân vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội để giám định ADN. Đối với Quân khu 9, đây là đợt vận chuyển thứ 12, cũng là lần vận chuyển thứ hai bằng máy bay quân sự.

"Đây là cầu hàng không thiêng liêng nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại của sự tri ân. Từng mẫu hài cốt liệt sĩ phủ Quốc kỳ đỏ thắm là một ngọn lửa hy vọng, là tiếng gọi thiết tha của bao mong mỏi. Đây không chỉ là hành trình của khoa học và công nghệ, mà là chuyến bay của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mang theo niềm tin, hy vọng xoa dịu những nỗi đau, mất mát không gì bù đắp được", Trung tướng Thái xúc động nói.

Chính ủy Quân khu 9 tin tưởng rằng với sự phát triển của khoa học và sự tận tụy của các cơ quan chuyên môn, tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ sẽ sớm xác định.

Là một trong những phi công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bay vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, đại tá Quản Trọng Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn Không quân 918, cho biết đây là chuyến bay thứ 4 Lữ đoàn Không quân 918 thực hiện vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ.

Tính đến hiện tại, Lữ đoàn Không quân 918 thực hiện vận chuyển khoảng 45.000 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội để làm giám định ADN.

"Đối với các chuyến bay đặc biệt này, chúng tôi luôn đặt tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Mỗi chuyến bay đều mang lại cho chúng tôi những cảm giác riêng khi được chở những người con của dân tộc, những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc", đại tá Hải chia sẻ.

Khoảng 7h15, máy bay vận tải CASA-295 cất cánh rời sân bay Cần Thơ tới sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội). Toàn bộ số mẫu sinh phẩm trên sẽ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để tiến hành phân tích y khoa.

(Tiếp tục cập nhật...)

Kiều Oanh