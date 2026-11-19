Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng một cái ôm ngay tại sân bay. (Video: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tham gia cuộc gặp ba bên tại Thâm Quyến vào 14h30 ngày 19/11 (giờ địa phương). (Ảnh: AP)

Theo các nhà phân tích, cuộc gặp có thể là dịp để các bên thể hiện vị thế và sức ảnh hưởng, song khả năng đạt được những thỏa thuận quan trọng vẫn không cao. (Ảnh: AP)

Ông Trump cho biết ông muốn đưa vấn đề kho vũ khí hạt nhân của các nước ra thảo luận với lãnh đạo những quốc gia liên quan. Hiệp ước Kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ, mang tên New START hết hiệu lực vào tháng 2. (Ảnh: AP)

Ông Trump cũng tuyên bố muốn xây dựng thỏa thuận mới với những điều khoản “được cải tiến và hiện đại hóa” với sự tham gia của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa có nhiều động lực để chấp nhận những giới hạn này, bởi kho vũ khí của nước này chỉ có hơn 600 đầu đạn. (Ảnh: AP)

Trước đây, ba nhà lãnh đạo từng có cuộc tiếp xúc song phương nhưng chưa lần nào cùng tham dự một cuộc gặp với sự hiện diện của cả ba bên. Riêng lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tiến hành hai cuộc hội đàm song phương cấp cao chỉ trong năm nay. (Ảnh: AP)

Hiện tại, vẫn chưa rõ những vấn đề cụ thể nào sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp giữa ông Trump, ông Tập và ông Putin. Trung Quốc mô tả sự kiện này có “ý nghĩa đột phá” trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định trên thế giới. (Ảnh: AP)

Trước khi bước vào cuộc gặp ba bên, ông Trump sẽ tiến hành hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau đó là bữa trưa làm việc giữa hai nhà lãnh đạo. (Ảnh: AP)

Cùng với đó, nhà lãnh đạo Mỹ - Nga dự kiến có cuộc gặp riêng trong thời gian tham dự Hội nghị cấp cao APEC với sự tham dự của một số thành viên phái đoàn Nga và Mỹ. Tuy nhiên, phía Nga nhấn mạnh đây không phải một cuộc đàm phán song phương toàn diện, mà là cuộc tiếp xúc trong khuôn khổ lịch trình hội nghị. (Ảnh: AP)