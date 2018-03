Hình ảnh 2 tên cướp ngân hàng táo tợn ở Sài Gòn

Camera an ninh đã ghi lại nhân dạng 2 kẻ cướp tấn công nhằm cướp ngân hàng ở Sài Gòn.

Liên quan đến vụ 2 kẻ bịt mặt nghi dùng súng cướp ngân hàng ở Sài Gòn như VietNamNet đã thông tin, hiện cơ quan Công an đang khẩn trương khoanh vùng, truy xét các đối tượng gây án.

Đáng nói các camera an ninh tại hiện trường xảy ra vụ cướp - phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) trên đường Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú và các nhà dân dọc đường 2 đối tượng tháo chạy, đã được công an trích xuất hình ảnh phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, 2 kẻ cướp đều bịt kín mặt, khó có thể nhận dạng. Chúng di chuyển bằng xe gắn máy hiệu Exciter đời cũ. Đến nay, cơ quan công an chưa thông tin về hung khí mà 2 kẻ cướp sử dụng khi xông vào phòng giao dịch ngân hàng ABBank. Theo nhiều nhân chứng, chúng sử dụng súng ngắn nhưng khả năng là súng giả.

2 kẻ cướp lúc tháo chạy thoát thân. Ảnh: Cắt từ clip

Hiện Công an Q.Tân Phú đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra, truy bắt 2 đối tượng cướp nguy hiểm này.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 10h sáng 31/3 có 2 đối tượng bịt mặt xông vào phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ngân hàng ABBank nhằm cướp tài sản. Chúng sử dụng hung khí nghi là súng khống chế bảo vệ, những người đang có mặt, yêu cầu bỏ tiền vào balô mang theo sẵn.

Tuy nhiên bảo vệ đã chống lại, truy hô cướp và ấn chuông báo động. 2 đối tượng chạy ra ngoài thoát thân, khi chưa cướp được gì.

Linh An – Văn Châu