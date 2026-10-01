Himass - TanVuu một lần kể hết vụ PUBG trên sóng, bật khóc khi nhắc đến gia đình

Tóm tắt nhanh: Xuất hiện trên sóng truyền hình: Himass và TanVuu nhận lời mời của VTVcab, xuất hiện và chia sẻ về vụ việc với game PUBG: Battlegrounds thời gian qua khiến 2 tuyển thủ phải rời bỏ trò chơi này. Tiết lộ về sách điều lệ "mập mờ" của KRAFTON: Luật ban đầu được áp dụng cho cả 3 ngày, nhưng KRAFTON đã tự thay đổi luật và không thông báo đến tuyển thủ. Hoang mang trước lệnh "cấm vĩnh viễn": Himass nhận tin trước TanVuu thông qua quản lý và đội của mình. Hành trình sắp tới: Himass và TanVuu gửi lời cảm ơn khán giả, động viên anh em từng cùng chinh chiến ở PUBG PC và chia sẻ kế hoạch sắp tới.

Trưa ngày 1/10, Himass và TanVuu - hai tuyển thủ esports Việt Nam là tâm điểm trong vụ lùm xùm của PUBG: Battlegrounds trong những ngày qua đã xuất hiện trên buổi phát sóng trực tiếp của VTVcab. Tại đây, cả hai đã có những chia sẻ chính thức về vụ việc, những cột mốc quan trọng trong toàn bộ chuỗi sự kiện liên quan đến PUBG Asia Stars 2026 và định hướng tương lai.

Himass và TanVuu tại trường quay VTV Cab. Ảnh: VTVcab

Đáng chú ý, trong buổi phát trực tiếp lần này, cả Himass và TanVuu khẳng định sẽ không chơi PUBG: Battlegrounds nữa, kể cả nếu lệnh cấm vĩnh viễn có được gỡ bỏ. Hai tuyển thủ cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến những ai đã ủng hộ cả hai trong thời gian qua và động viên anh em đồng đội từng cùng chinh chiến với tựa game PUBG PC. Riêng Himass, bạn cảm thấy tiếc nuối khi không thể thực hiện lời hứa cùng người bạn thân Taikonn vô địch giải đấu lớn nhất và giải nghệ chung.

Himass chia sẻ về kế hoạch "giải nghệ chung" cùng Taikonn không thể thực hiện. Nguồn: VTVcab

Bên cạnh đó, những thông tin về sách điều lệ có phần "mập mờ" của giải đấu PUBG Asia Stars 2026 cũng được TanVuu và Himass bật mí. Theo đó, luật ban đầu được áp dụng cho cả 3 ngày và không có điều khoản cấm. Tuy nhiên, sau ngày thi đấu đầu tiên, phía công ty KRAFTON được cho là đã thay đổi luật, khiến 2 tuyển thủ rơi vào tình thế bất lợi.

Himass khẳng định, bạn không biết được việc điều khoản "cấm đá chat, đá stream" đã được thêm vào sách điều lệ, vì "cả hai đã bị thay ra sau trận thi đấu đầu tiên". Còn theo TanVuu chia sẻ, mọi chuyện bắt đầu vượt tầm kiểm soát khi bạn và cả Himass nhận được thông báo riêng rằng cả hai sẽ bị cấm thi đấu vài tháng hoặc vài mùa giải, đồng thời trận đấu của đội Việt Nam tại PUBG Asia Stars 2026 đã bị hủy.

TanVuu bật mí thời điểm nhận tin cấm vĩnh viễn. Nguồn: VTVcab

"Em có bảo với bố mẹ giải đấu này chỉ vui vẻ thôi" nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại chuyển biến căng thẳng. TanVuu cũng đã tiết lộ về ngày nhận tin bị cấm thi đấu vĩnh viễn từ đội. "Chiều hôm ấy em đã nhận tin có thể bị cấm thi đấu vĩnh viễn, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Đến lúc em đang stream thì sếp có bảo em vào phòng họp cùng đội, và nhận thông báo em và Himass đều bị "ban" vĩnh viễn". Trong khi đó, Himass đã biết thông tin này trước TanVuu một ngày thông qua quản lý.

Sau khi sự việc xảy ra, Himass cho biết bạn đã tâm sự ngay với gia đình và được bố mẹ động viên rằng hành trình còn dài và gia đình luôn ở phía sau. Về phía TanVuu, bạn chưa dám nói cụ thể với gia đình vì sợ khi chia sẻ với bố mẹ sẽ không thể kiềm được nước mắt.

Cũng trong buổi phát sóng, TanVuu đã gọi điện tâm sự với mẹ. TanVuu đã bật khóc, nhận được lời động viên ý nghĩa từ mẹ rằng "trời không phụ lòng người", sau lưng vẫn còn anh em và khán giả ủng hộ. Thấy người em của mình rơi nước mắt, Himass cũng đã dành cho em cái ôm động viên.

TanVuu bật khóc khi gọi điện cho mẹ. Nguồn: VTVcab

Hiện phía Anyone's Legend vẫn đang tiếp tục quá trình kháng cáo, cũng như khuyên Himass chưa cần có hành động mới và chờ kết quả tiếp theo. Trong khi đó, đội The Expendables của TanVuu đã tuyên bố rời PUBG: Battlegrounds và không liên quan gì tới tựa game này nữa, đồng thời bắt đầu hướng tới những dự án mới trong tương lai. TanVuu khẳng định, phía KRAFTON đến nay vẫn im lặng và bản thân cậu sẽ không liên quan đến tựa game ấy nữa.

Các anh em như DjChip, Sparkingg, ZKraken... gửi lời chúc đến TanVuu và Himass. Nguồn: VTVcab

Cũng trong buổi phát trực tiếp, TanVuu và Himass đã bật mí đôi chút về hướng đi thời gian tới. Tanvuu sẽ tiếp tục phát triển công việc streamer tự do, đồng thời tìm một tựa game mới phù hợp để đầu tư và phát triển lâu dài. Còn với Himass, bạn vẫn đang là tuyển thủ tự do và sẵn sàng thi đấu ở bất kỳ bộ môn thể thao điện tử nào.