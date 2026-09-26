Himass - TanVuu chính thức giải nghệ PUBG PC, được cộng đồng esports săn đón ra sao?

Tóm tắt nhanh: Lời giã từ PUBG PC: Himass đăng bài viết giải nghệ khỏi trò chơi PUBG: Battlegrounds, trong khi đội tuyển PUBG thuộc The Expendables của TanVuu đưa ra thông báo ngừng hoạt động. Cộng đồng esports động viên, ủng hộ: Nhiều anh em game thủ trong và ngoài nước đăng bài động viên Himass và TanVuu. Đặc biệt, "chủ tịch" Aixleft đã ngỏ lời muốn ký hợp đồng với Himass. Tương lai đáng mong chờ: Himass và TanVuu bắt đầu tập chơi các game mới như Delta Force, được nhiều bên săn đón và hậu thuẫn để chọn "bến đỗ" mới.

Sau lệnh cấm vĩnh viễn đến từ PUBG: Battlegrounds thì đến tối 25/9, cả hai tuyển thủ Himass và TanVuu đều có động thái giã từ trò chơi này. Trên trang cá nhân, Himass đăng tải bài viết dài, thông báo khép lại hành trình thi đấu bộ môn này, kèm theo một video trên YouTube. Trong bài viết, anh khẳng định: "Từ hôm nay, mình xin được dừng lại với nó" và gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, anh em đồng đội và người hâm mộ đã và đang theo dõi con đường của anh.

Himass đăng bài viết và video "giã từ" PUBG PC.

Còn với TanVuu, đội tuyển mà anh tham gia - The Expendables - đã chính thức đăng tải thông báo ngừng hoạt động của đội tuyển PUBG và rút hoàn toàn khỏi hệ thống giải đấu của trò chơi này. Trên trang cá nhân, TanVuu chỉ đăng video tri ân hành trình của mình và một bài viết kêu gọi người hâm mộ ủng hộ các game thủ PUBG Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn khi chịu cảnh "thất nghiệp".

TanVuu đăng video tri ân hành trình làm tuyển thủ PUBG của mình.

TanVuu mong muốn mọi người ủng hộ tất cả các cựu tuyển thủ PUBG gặp ảnh hưởng chứ không chỉ riêng anh.

TE ra thông báo ngừng hoạt động của đội tuyển PUBG.

Hiện tại, cả cộng đồng esports đều đang dành sự yêu thương, những lời động viên cho Himass và TanVuu. TiggerX - tuyển thủ nổi tiếng thuộc đội PUBG PC Thái Lan - đã đăng bài chúc may mắn dành cho TanVuu. Một đồng đội khác trong tuyển PUBG PC Thái Lan - Jacob đã đăng ảnh chụp cùng Himass và chỉ để vỏn vẹn nhãn dán buồn, như một hành động đồng cảm cùng tuyển thủ Việt Nam.

Các tuyển thủ Thái Lan đăng bài ủng hộ, động viên Himass và TanVuu.

Với tài năng không phải bàn cãi, sau khi "giải nghệ" với PUBG, Himass và TanVuu đều đang được săn đón nồng nhiệt bởi nhiều bên khác nhau. Ngay khi biết về lệnh cấm, "chủ tịch" Aixleft - cựu tuyển thủ PUBG Trung Quốc kiêm quản lý đội tuyển Petrichor Road (PeRo) đã ngỏ lời ký hợp đồng với Himass nếu anh vẫn đang loay hoay tìm bến đỗ.

Aixleft chia sẻ anh muốn ký hợp đồng với Himass nếu có thể. Nguồn: @_xeniatrannn

Chưa kể, phía trò chơi Delta Force - một trong những "đối trọng" của PUBG PC - đang có động thái nồng nhiệt chiêu mộ Himass và TanVuu trở thành tuyển thủ. Trước đó, các streamer đàn anh như Độ Mixi, Rambo… cũng mong muốn hướng cả hai đến với trò chơi này, thậm chí có thể lập đội thi đấu chuyên nghiệp do hai game có nhiều điểm tương đồng. Trong thời gian tới, Himass và TanVuu đều sẽ xuất hiện tại sự kiện của Delta Force và được một hãng công nghệ A. nổi tiếng tài trợ dàn máy mới để tiếp tục hành trang của mình.

Hiện tại, Himass và TanVuu vẫn chưa đưa ra quyết định tiếp theo cho sự nghiệp game thủ của mình. Cả hai vẫn đang trong giai đoạn làm quen, thử sức với nhiều trò chơi cũng như cân nhắc các cơ hội để đảm bảo hai nhà vô địch thế giới một thời có "bến đỗ" mới chất lượng.