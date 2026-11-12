Hilux vượt Ranger tháng 10: Cú lội ngược dòng của phân khúc bán tải

Toyota Hilux bất ngờ soán ngôi Ford Ranger trong tháng 10/2026: Hilux đạt doanh số 941 xe (cao hơn 42% so với mức trung bình tháng), vượt qua mức 601 xe của Ranger.

Doanh số bản CKD của Ranger trong tháng 10 chỉ đạt 387 xe, giảm tới 52% so với mức trung bình 10 tháng. Ngược lại, Hilux tăng trưởng đồng đều ở cả ba miền, đặc biệt thống trị thị trường miền Trung khi bán ra 332 xe (chiếm 60,9% thị phần bán tải khu vực và tăng 44% so với trung bình tháng).

Trong khi nhóm đuôi thu hẹp mạnh (Triton giảm 52% xuống còn 176 xe, D-Max đạt 18 xe), bức tranh toàn cảnh nhóm xe tải VAMA tháng 10 cũng giảm 23% so với cùng kỳ xuống còn 5.431 xe.

Hilux "đảo ngôi" Ranger

Tháng 10/2026, Hilux bán 941 xe, cao hơn Ranger 340 xe. Triton đứng thứ ba với 176 xe, còn D-Max chỉ bán 18 xe. Hai cái tên Hilux và Ranger chiếm 88,8% tổng lượng bán tải, nên cuộc cạnh tranh trong tháng gần như diễn ra như một cuộc đua “song mã”.

Sự đảo ngược càng đáng chú ý khi đặt cạnh thống kê lũy kế. Trong 10 tháng, Ranger bán 10.436 xe, nhiều hơn Hilux 3.808 xe, và chiếm gần một nửa tổng doanh số bán tải. Hilux chỉ chiếm 31,1%. Tuy vậy, lượng bán tháng 10 của Hilux cao hơn khoảng 42% so với mức trung bình mỗi tháng trong 10 tháng đầu năm, cho thấy đây không chỉ là một chênh lệch nhỏ trong một tháng mà là dấu hiệu bứt phá rõ rệt.

Tháng 10, Ranger bán 387 xe bản CKD và 214 xe bản CBU. Lũy kế, bản CKD chiếm 78% doanh số Ranger với 8.143 xe, còn bản CBU đạt 2.293 xe. Khi đặt tháng 10 vào mức trung bình 10 tháng, bản CKD giảm khoảng 52%, trong khi bản CBU chỉ giảm khoảng 7%.

Điều đó cho thấy phần lớn áp lực lên Ranger đến từ nguồn lắp ráp trong nước. Tỷ trọng bản CBU trong doanh số Ranger tháng 10 tăng lên 35,6%, so với 22,0% lũy kế, dù về số lượng tuyệt đối bản CBU vẫn thấp hơn mức trung bình. Với một mẫu xe chiếm gần một nửa doanh số bán tải trong năm, đây là chi tiết đáng chú ý khi đánh giá khả năng phục hồi của Ranger.

Hilux tăng ở cả ba miền, nổi bật tại miền Trung

Hilux bán 365 xe ở miền Bắc, 332 xe ở miền Trung và 244 xe ở miền Nam. Miền Bắc vẫn là khu vực bán nhiều bán tải nhất tháng 10 với 682 xe, chiếm 39,3% tổng lượng toàn quốc. Tuy nhiên, thay đổi rõ nhất nằm ở miền Trung.

Tháng 10, miền Trung bán 545 xe bán tải, chiếm 31,4% tổng phân khúc, trong khi tỷ trọng lũy kế chỉ 27,6%. Đáng chú ý, miền Trung chỉ chiếm 20,0% tổng doanh số các thành viên VAMA trong tháng.

Hilux là nhân tố chính của sự dịch chuyển này. Ở miền Trung, Hilux chiếm 332 trên tổng 545 xe bán tải, tức 60,9%, cao hơn tỷ lệ 39,2% lũy kế của khu vực. Lượng bán tháng 10 của Hilux tại miền Trung cũng cao hơn khoảng 44% so với mức trung bình mỗi tháng. Ở miền Bắc và miền Nam, Hilux lần lượt chiếm 53,5% và 47,9% doanh số bán tải của từng khu vực.

Triton và D-Max: phân khúc đuôi thu hẹp

Triton bán 176 xe trong tháng 10, thấp hơn khoảng 52% so với mức trung bình 370 xe mỗi tháng của mẫu này. Sự sụt giảm tập trung ở miền Bắc, nơi Triton chỉ bán 68 xe, bằng khoảng 27% mức trung bình tháng của khu vực. Ngược lại, tại miền Nam, Triton đạt 64 xe, cao hơn khoảng 19% so với mức trung bình. Lũy kế 10 tháng, Triton đạt 3.700 xe, chiếm 17,4% thị phần bán tải.

D-Max chỉ bán 18 xe trong tháng 10, trong đó 11 xe thuộc về miền Nam. Mẫu xe này chiếm 1,0% tổng phân khúc trong tháng và 2,5% lũy kế, với 526 xe.

Cú lội ngược dòng nằm bên trong phân khúc

Ở góc nhìn rộng hơn, nhóm xe tải của các thành viên VAMA, trong đó có bán tải, đạt 5.431 xe trong tháng 10, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm 13% so với tháng 9. Tổng xe thương mại đạt 5.735 xe, giảm 26% so với cùng kỳ.

Bán tải chiếm 32,0% nhóm xe tải trong tháng 10, thấp hơn mức 36,8% của lũy kế. Trên tổng 22.806 xe của các thành viên VAMA, bán tải chiếm 7,6% trong tháng 10, so với 8,8% lũy kế.

Như vậy, cú lội ngược dòng chỉ diễn ra bên trong phân khúc bán tải: Hilux tăng mạnh, Ranger và Triton giảm, còn vị trí của bán tải trong cơ cấu xe thương mại cũng thu hẹp. Phân khúc vẫn có một mẫu xe bứt lên, nhưng xu hướng chung của xe thương mại trong tháng có thể nói là chưa thực sự tích cực.

Câu hỏi lớn nhất hiện tại là Hilux có giữ được mức bán tháng 10 trong hai tháng cuối năm hay không, và Ranger sẽ phản ứng ra sao khi bản CKD giảm mạnh. Nếu tháng 11 và tháng 12 tiếp tục cho thấy xu hướng này, cú đảo ngôi tháng 10 sẽ trở thành bước ngoặt trong cuộc đua bán tải năm 2026. Nếu không, đây chỉ là biến động của một tháng, và Ranger vẫn giữ lợi thế nhờ quy mô lũy kế gần 10.500 xe.