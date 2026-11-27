Hồ Hillier nằm trên đảo Middle, thuộc quần đảo Recherche ngoài khơi bang Tây Australia. Điều khiến địa danh này nổi tiếng khắp thế giới là màu nước hồng đặc trưng, tương phản kỳ lạ với màu xanh thẫm của Ấn Độ Dương và màu xanh của những cánh rừng bạch đàn bao quanh. Nhìn từ trên cao, hồ giống như một vệt màu hồng được đặt giữa hòn đảo phủ đầy thảm thực vật.

Hồ có chiều dài khoảng 600 m, rộng khoảng 250 m, được bao bọc bởi dải cát trắng và rừng cây xanh. Một đặc điểm thú vị là màu hồng của nước vẫn có thể quan sát được ngay cả khi lấy nước hồ ra khỏi môi trường tự nhiên. Điều này cho thấy sắc màu không đơn thuần là hiệu ứng phản chiếu của bầu trời hay thảm thực vật xung quanh.

Hồ Hillier trong những năm còn giữ màu hồng rực rỡ đặc trưng, nhìn từ trên cao. Ảnh: libero.it

Bí mật đằng sau màu sắc này nằm ở hệ sinh thái vi sinh vật vô cùng đặc biệt. Các nghiên cứu cho thấy nước hồ chứa nhiều sinh vật ưa mặn, bao gồm vi khuẩn Salinibacter ruber, tảo Dunaliella và một số nhóm vi khuẩn cổ. Chúng sản sinh các sắc tố như carotenoid và bacterioruberin, tạo nên màu đỏ hồng đặc trưng. Đáng chú ý, nghiên cứu công bố năm 2022 cho thấy vi khuẩn Salinibacter có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo màu nước tại đây, thay vì chỉ do tảo như giả thuyết phổ biến trước đó.

Điều thú vị là màu hồng của hồ không phải bất biến. Một trận mưa lớn năm 2022 đã đưa lượng nước ngọt đáng kể vào hồ, làm giảm độ mặn và khiến màu hồng đặc trưng phai đi. Đến tháng 2/2025, hồ vẫn chưa phục hồi màu sắc như trước. Các nhà khoa học hy vọng quá trình bay hơi tự nhiên sẽ giúp độ mặn tăng trở lại, tạo điều kiện cho những vi sinh vật tạo sắc tố phát triển.

Hồ Hillier vì thế không chỉ là một kỳ quan cảnh quan độc đáo mà còn là phòng thí nghiệm tự nhiên về khả năng thích nghi của sự sống trong môi trường cực đoan. Những sinh vật tí hon chịu được độ mặn rất cao đã tạo nên một trong những hiện tượng màu sắc kỳ lạ nhất hành tinh.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.