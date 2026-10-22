Hilary Swank: 'Đàn ông có thể làm cha ngay cả khi đã 80 tuổi, vậy phụ nữ tại sao lại không được?'

Tờ The Independent của Anh đưa tin rằng, trong lần xuất hiện trên chương trình The Drew Barrymore Show, Swank đã chia sẻ suy nghĩ của mình về những chỉ trích thường nhắm vào những phụ nữ mang thai khi đã ở độ tuổi khá cao: “Phụ nữ thường phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi sinh con ở độ tuổi lớn, trong khi nam giới thì không”.

Đáp lại, người dẫn chương trình Drew Barrymore đồng tình: “Đàn ông thậm chí vẫn có con khi đã ngoài 80 tuổi, tôi không đùa đâu. Cô sinh con ở độ tuổi 40, và phản ứng từ mọi người không phải lúc nào cũng tích cực”.

Swank, người đã sinh song thai vào năm 2023 ở tuổi 48, kể lại việc từng bị một người phụ nữ chỉ trích vào thời điểm đó: “Cô ấy bảo tôi rằng: Cô già quá rồi. Cô sẽ chẳng sống đủ lâu để nhìn thấy các con mình khôn lớn đâu”.

Cô nhấn mạnh: “Cha tôi cũng đã qua đời, nhưng tôi tin rằng, việc được trải nghiệm cuộc sống bên cạnh những người mình yêu thương sâu sắc vẫn tốt hơn nhiều so với việc chưa từng được sinh ra trên đời”. Swank, người sắp chào đón thêm một em bé nữa vào tháng Mười Hai tới, đã thông báo tin vui này trên mạng xã hội.