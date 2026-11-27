Highlight U17 Việt Nam vs U17 Mali: Khép lại hành trình World Cup
U17 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G FIFA U17 World Cup 2026, qua đó chính thức dừng bước tại giải đấu. Sau hiệp một giữ sạch lưới, thầy trò HLV Cristiano Roland để Keita mở tỷ số ở phút 57 và Koita ấn định chiến thắng cho Mali ở phút 82. Kết quả này khiến U17 Việt Nam khép lại vòng bảng với 1 điểm, xếp thứ ba bảng G. Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/highlight-u17-viet-nam-vs-u17-mali-khep-lai-hanh-trinh-world-cup.html