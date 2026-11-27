Sau ngày thi đấu 26/11 giành thêm 2 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ, đoàn Thể thao Thanh Hóa bước vào ngày 27/11 với nhiều cơ hội cạnh tranh huy chương ở các môn Võ cổ truyền, Pencak Silat, Wushu và Boxing. Đáng chú ý, Võ cổ truyền có 7 VĐV tranh tài ở các trận bán kết, trong khi Pencak Silat tiếp tục góp mặt ở 8 hạng cân đối kháng. Bên cạnh đó, đôi nữ Đá cầu trong nhà cũng bước vào bán kết.