Highlight U17 Nhật Bản vs U17 Colombia: Sụp đổ ở phút bù giờ
Tối 21.11, U17 Nhật Bản để thua U17 Colombia 1-2 ở trận ra quân U17 World Cup 2026. Miguel Agamez mở tỷ số phút 5, trước khi Kakeru Saito gỡ hòa ở phút 38. Sang hiệp hai, Nhật Bản chịu sức ép lớn và đội trưởng Motosuna nhận thẻ đỏ phút 80. Chơi hơn người, Colombia ấn định chiến thắng ở phút 90+3 nhờ quả phạt đền thành công của Samuel Martinez, qua đó giành trọn 3 điểm. Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/highlight-u17-nhat-ban-vs-u17-colombia-sup-do-o-phut-bu-gio.html