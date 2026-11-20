Còn gần 4 năm nữa, vòng chung kết (VCK) World Cup 2030 mới diễn ra ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco (đồng chủ nhà chính) và Uruguay, Argentina, Paraguay (tổ chức các trận mở màn kỷ niệm 100 năm World Cup), nhưng ngay từ bây giờ các nhà đài ở Mỹ đã bước vào cuộc đua giành bản quyền phát sóng. Netflix, Apple TV, Disney, Amazon, YouTube và DAZN đã đăng ký dự thầu; trong khi Fox, ESPN, NBC là những ứng cử viên đại diện cho các nhà đài truyền thống.