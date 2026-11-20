Highlight U17 Bỉ vs U17 Việt Nam: Hai siêu phẩm ngày ra quân World Cup
U17 Việt Nam nhận thất bại 2-3 trước U17 Bỉ ở trận mở màn bảng G VCK U17 World Cup 2026, tối 20.11 tại Qatar. Sỹ Bách mở tỷ số ở phút thứ 4 bằng pha đánh gót đẹp mắt, nhưng Moorthamer và Achahbar giúp Bỉ dẫn ngược 2-1 trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Philips nâng tỷ số lên 3-1, trước khi Nguyễn Lực lập siêu phẩm đá phạt góc ở phút 84, ấn định chiến thắng 3-2 cho đại diện châu Âu. Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/highlight-u17-bi-vs-u17-viet-nam-hai-sieu-pham-ngay-ra-quan-world-cup.html