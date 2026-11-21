Highlight Thể Công vs SLNA: Cân tài cân sức
Thể Công Viettel hòa SLNA 0-0 ở vòng 8 V.League 2026/27, tối 20.11. Dù chủ động tấn công và tạo ra một số cơ hội trong hiệp một, đội chủ nhà vẫn bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Hai đội không thể ghi bàn trong hiệp đấu còn lại. Kết quả này kéo dài chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng của Thể Công Viettel, trong khi SLNA tiếp tục bất bại. Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/highlight-the-cong-vs-slna-can-tai-can-suc.html