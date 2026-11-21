Sau 6 ngày tranh tài, từ 15 đến 20.11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Vũng Tàu (TP.HCM), môn judo thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Quân đội.