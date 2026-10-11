Highlight Hải Phòng vs Thanh Hoá: Lạch Tray thất thủ
Thanh Hóa tạo bất ngờ tại Lạch Tray khi thắng Hải Phòng với tỷ số 2-1 ở vòng 3 V.League 2026/27. Matheus Martins trở thành nhân tố quyết định với bàn mở tỷ số ở phút 15 và đường kiến tạo cho Damoth lập công ở phút 57. Xen giữa hai pha lập công của đội khách, Milan Makaric thực hiện thành công quả phạt đền, nhưng Hải Phòng không thể tìm được bàn gỡ trong thời gian còn lại. Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/highlight-hai-phong-vs-thanh-hoa-lach-tray-that-thu-273407.html