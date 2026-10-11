Thể thaoBóng đá Việt Nam

Highlight HAGL vs Đà Nẵng: Chủ nhà thắng đậm, cắt mạch trận thua

HAGL đánh bại Đà Nẵng 3-0 trên sân nhà ở lượt trận thứ 3 LPBank V.League 2026/27 ngày 10.10. Đội bóng phố Núi ghi ba bàn nhờ công Luaan Augusto, Robson Alves Reis và Jacintho Lucas, qua đó chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp trên các mặt trận. Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Báo Văn hóa
2 liên quanGốc

ĐẶNG XÁ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/highlight-hagl-vs-da-nang-chu-nha-thang-dam-cat-mach-tran-thua-273391.html