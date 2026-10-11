Highlight HAGL vs Đà Nẵng: Chủ nhà thắng đậm, cắt mạch trận thua
HAGL đánh bại Đà Nẵng 3-0 trên sân nhà ở lượt trận thứ 3 LPBank V.League 2026/27 ngày 10.10. Đội bóng phố Núi ghi ba bàn nhờ công Luaan Augusto, Robson Alves Reis và Jacintho Lucas, qua đó chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp trên các mặt trận. Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/highlight-hagl-vs-da-nang-chu-nha-thang-dam-cat-mach-tran-thua-273391.html