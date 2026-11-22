Highlight Đồng Nai vs Hà Nội FC: Hai Long lập siêu phẩm
Hà Nội ngược dòng đánh bại Đồng Nai 3-1 trên sân khách ở vòng 8 V.League 2026/27, chiều 21.11. Bị dẫn trước từ phút 4 sau pha phản lưới nhà của Anh Tiệp, sau đó đội bóng Thủ đô gỡ hòa ở phút 35 nhờ Sade. Sang hiệp hai, Hai Long lập siêu phẩm cứa lòng ở phút 52, trước khi Xuân Tú ấn định chiến thắng ở phút bù giờ, sau khi VAR xác nhận bàn thắng. Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/highlight-dong-nai-vs-ha-noi-fc-hai-long-lap-sieu-pham.html