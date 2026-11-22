Vào 18h ngày 22/11, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón Ninh Bình trên sân Chi Lăng trong khuôn khổ vòng 8 V.League 2026/27. Trận đấu thu hút sự chú ý với màn ra mắt của tân HLV Lee Young Jin, trong bối cảnh đội chủ nhà đang cần cải thiện phong độ sau những kết quả không như kỳ vọng dưới thời cựu HLV Lê Đức Tuấn.