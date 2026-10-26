Highlight Đà Nẵng vs Hà Nội: Bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ
Đà Nẵng đánh bại 1-0 trước Hà Nội FC trên sân Chi Lăng, tại vòng 5 V.League 2026/27. Đội khách mất Nguyễn Anh Tiệp từ phút 18 do thẻ đỏ. Thi đấu hơn người, chủ nhà ghi bàn duy nhất nhờ công Saponjic trong pha phản công ở phút bù giờ hiệp một. Kết quả giúp Đà Nẵng nâng tổng điểm lên 6, đồng thời khép lại mạch hai trận thắng của Hà Nội FC. Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/highlight-da-nang-vs-ha-noi-buoc-ngoat-tu-tam-the-do-279028.html