Highlight Đà Nẵng vs Hà Nội: Bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ

Chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Barcelona tại Camp Nou không chỉ được định đoạt bởi cú đúp của Kylian Mbappe. HLV Jose Mourinho mới là nhân vật chiếm trọn sự chú ý với màn ăn mừng cuồng nhiệt, gợi lại hình ảnh đầy cá tính đã làm nên thương hiệu của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.