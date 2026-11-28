Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 đã chính thức khởi động mùa bầu chọn thứ 31. Điểm mới nổi bật năm nay là bổ sung hạng mục Fair Play. Vì vậy Quả bóng vàng Việt Nam không chỉ là đường đua vinh danh những nỗ lực bứt phá trên sân cỏ mà còn trở thành biểu tượng về tinh thần cống hiến, ý chí vươn lên và trách nhiệm đối với cộng đồng của nhiều thế hệ cầu thủ.