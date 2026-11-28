HIGHLIGHT Chung kết đồng đội Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026: Hà Nội khẳng định sức mạnh tuyệt đối
Ngày chung kết đồng đội Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast chứng kiến những cuộc đối đầu căng thẳng và màn cạnh tranh quyết liệt đến những hố đấu cuối cùng. Đặc biệt, cú ngược dòng ngoạn mục của Nguyễn Viết Gia Hân góp phần giúp đoàn Hà Nội chiến thắng ở cả hai bảng nam, nữ. Với thành tích này, Hà Nội khép lại giải đấu đầy ấn tượng khi thâu tóm cả 4 Huy chương Vàng ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/highlight-chung-ket-dong-doi-giai-vo-dich-golf-quoc-gia-2026-ha-noi-khang-dinh-suc-manh-tuyet-doi-post1898371.tpo