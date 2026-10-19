Highlight Bắc Ninh vs Đồng Nai: Hai tân binh chia điểm

Đón tiếp Sevilla trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 - La Liga, Real Madrid buộc phải thắng để không bị Barcelona bỏ lại quá xa trong cuộc đua vô địch. Trong một ngày Kylian Mbappé tỏa sáng rực rỡ, “Kền kền trắng” đã thị uy sức mạnh bằng một chiến thắng đậm đà với tỉ số 4-1.