Highlight Bắc Ninh vs Đồng Nai: Hai tân binh chia điểm
Bắc Ninh và Đồng Nai hòa 0-0 tại vòng 4 V.League 2026/27 trong trận đấu thiếu điểm nhấn. Tình huống đáng chú ý nhất hiệp một diễn ra ở phút 44, khi Công Phượng đá phạt buộc thủ môn Văn Công phải cản phá, trước khi Tự Nhân đá bồi đưa bóng trúng cột dọc. Sang hiệp hai, Jovic và Fisher lần lượt bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Kết quả này giúp Đồng Nai giành điểm số đầu tiên, còn Bắc Ninh có 4 điểm sau 4 vòng đấu. Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play tại https://fptplay.vn.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/highlight-bac-ninh-vs-dong-nai-hai-tan-binh-chia-diem-276882.html