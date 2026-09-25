Jollibee Foods Corporation đang giảm tỷ lệ sở hữu tại Highlands Coffee từ 60% xuống 49%, qua đó nhường quyền kiểm soát thương hiệu cà phê này cho đối tác Việt Nam. Đáng chú ý, quyết định được đưa ra trong lúc Highlands vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mở rộng nhanh mạng lưới cửa hàng và cải thiện đáng kể khả năng sinh lời.

Ngày 23/09/2026, Jollibee cho biết công ty con JSF Investments Pte. Ltd. đã ký thỏa thuận chuyển nhượng 11% vốn tại Công ty Cổ phần SF Vũng Tàu cho Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Thái. Đây là pháp nhân đang nắm giữ hoạt động kinh doanh Highlands Coffee tại Việt Nam.

Highlands Coffee làm ăn ra sao trước thềm IPO?

Giá trị thương vụ là 2.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 88 triệu USD. Khoản tiền này có thể được điều chỉnh tăng dựa trên giá trị cổ phần trong thời gian thanh toán, nhưng không vượt quá mức trần mà hai bên đã thống nhất.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Quốc tế Việt Thái sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại SF Vũng Tàu từ 40% lên 51% và trở thành cổ đông kiểm soát. Trong khi đó, Jollibee giảm sở hữu từ 60% xuống còn 49%. Với giá trị chuyển nhượng trên, SF Vũng Tàu được định giá khoảng 800 triệu USD cho 100% vốn chủ sở hữu.

Điều đáng chú ý là Jollibee thực hiện động thái này khi Highlands Coffee vẫn đang cho thấy sức tăng trưởng khá mạnh. Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2026 của Jollibee, doanh số toàn hệ thống Highlands Coffee tăng 46,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức tăng cao nhất trong nhóm các thương hiệu quốc tế được Jollibee đề cập trong báo cáo. Cùng kỳ, doanh số của Compose Coffee tăng 39,7%, Tim Ho Wan tăng 23% và Milksha tăng 12,4%.

Riêng tại Việt Nam, doanh số cùng cửa hàng của Highlands Coffee tăng 11,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, cũng tại thị trường này, doanh số cùng cửa hàng của chuỗi Jollibee tăng 17,9%.

Quy mô mạng lưới Highlands Coffee cũng tiếp tục mở rộng. Đến cuối tháng 6/2026, chuỗi này có 1.062 cửa hàng, phần lớn tại Việt Nam. So với 985 cửa hàng vào cuối năm 2025, Highlands đã tăng thêm 77 điểm bán chỉ trong nửa đầu năm nay.

Không chỉ tăng về doanh số và số lượng cửa hàng, khả năng sinh lời của Highlands cũng cải thiện đáng kể. EBITDA của chuỗi trong quý II/2026 đạt khoảng 440,4 tỷ đồng, tăng 70,4% so với mức 258,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả này tiếp nối những đánh giá tích cực mà Jollibee đưa ra về Highlands Coffee trước đó. Trong thông tin công bố ngày 16/04/2026, tập đoàn cho biết Highlands ghi nhận tăng trưởng doanh thu ở mức hai chữ số cao trong năm 2025, trong khi doanh số cùng cửa hàng quý I/2026 tăng ở mức một chữ số cao.

Jollibee cũng đánh giá Highlands có khả năng sinh lời ở cấp độ cửa hàng thuộc nhóm tốt nhất trong danh mục kinh doanh của tập đoàn và xem đây là một trong những nền tảng tăng trưởng chủ chốt trong mảng cà phê và trà.

Việc Jollibee giảm tỷ lệ sở hữu tại Highlands diễn ra đồng thời với kế hoạch đưa thương hiệu này lên sàn tại Việt Nam. Ngày 04/03/2026, Jollibee cho biết Hội đồng quản trị Highlands Coffee đang đánh giá phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết riêng tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đã làm việc với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước để chuẩn bị cấu trúc, quy trình cũng như thời gian thực hiện. Theo kế hoạch được công bố khi đó, Highlands Coffee đặt mục tiêu hoàn tất việc niêm yết trong quý I/2027, dù thời điểm cuối cùng còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường, quá trình tái cấu trúc và các phê duyệt cần thiết.

Jollibee cho biết phương án này nhằm giúp Highlands Coffee tiếp cận trực tiếp thị trường vốn Việt Nam, qua đó phục vụ giai đoạn phát triển tiếp theo của thương hiệu.

Ở cấp tập đoàn, Jollibee cũng đang tiến hành tổ chức lại hoạt động kinh doanh quốc tế. Ngày 01/09/2026, tập đoàn cho biết đang chuẩn bị tách các hoạt động bên ngoài Philippines thành một công ty riêng mang tên Jollibee Foods Corporation International.

Pháp nhân này dự kiến nắm giữ các hoạt động quốc tế hiện tại của Jollibee và đang được xem xét niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong. Trong khi đó, Jollibee Foods Corporation tiếp tục duy trì niêm yết tại Philippines và tập trung vào hoạt động kinh doanh trong nước.

Đối với thương vụ tại Highlands Coffee, Jollibee cho biết việc giảm tỷ lệ sở hữu nằm trong chiến lược quản lý danh mục đầu tư của tập đoàn.