Một chủ đề trên Threads thu hút gần 200.000 lượt xem và hàng trăm bình luận với câu hỏi: “Trước giờ toàn thấy fan bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ. Vậy đã có nghệ sĩ nào đứng ra bảo vệ quyền lợi cho chính người hâm mộ của mình?”.

Trong cuộc thảo luận, HIEUTHUHAI được nhắc đến với nhiều câu chuyện chạm đến trái tim người hâm mộ, từ chuyện vé concert đến những trải nghiệm tại địa điểm biểu diễn.

Phần lớn những điều khán giả chứng kiến không phải là điều gì quá lớn lao hay được truyền thông rộng khắp. Với fan của HIEUTHUHAI, thứ họ nhận lại được không chỉ là những màn trình diễn mỹ mãn, mà là quá trình được đồng hành, tiếp đón, là một phần trong sự phát triển của người nghệ sĩ.

HIEUTHUHAI cùng hàng nghìn fan "về nhà" tại concert "Mắt Nhắm Mắt Mở". Ảnh: NSX.

Thương fan từ những điều nhỏ nhất

Sự quan tâm HIEUTHUHAI dành cho fan đến từ những việc lặng lẽ. Theo chia sẻ của khán giả, nam rapper sinh năm 1999 hay nhắc người hâm mộ cảnh giác với nạn lừa đảo vé. Nhiều fan được trải nghiệm giảm giá đặt xe đến địa điểm diễn, phục vụ mì trộn miễn phí, không mất chi phí gửi xe…

Trường hợp được nhắc nhiều nhất là một fan không may bị gãy chân sát ngày diễn ra concert, phải di chuyển bằng xe lăn. Sợ bỏ lỡ đêm nhạc, bạn đã thử nhắn tin cho HIEUTHUHAI và được phản hồi. Nam rapper cùng ê-kíp sau đó chủ động giúp đỡ, sắp xếp nâng hạng chỗ ngồi từ Mái Nhà (1,6 triệu đồng) lên Gác Mái (12 triệu đồng) để tiện cho việc di chuyển và thưởng thức âm nhạc trọn vẹn tại concert. Câu chuyện chỉ được biết đến khi người trong cuộc kể lại trên mạng xã hội.

Một khán giả khác dùng cụm từ "được tôn trọng, được chiều" để mô tả trải nghiệm tại concert. Khi check-in, nhân viên che ô và hướng dẫn người xem vào quầy. Khâu kiểm tra an ninh chặt chẽ, hợp lý. Ở khu đứng sân trước, dù không có số ghế hay hàng chờ giữ chỗ, khán giả không phải chen lấn vì nhân viên trực tiếp điều phối vị trí và đưa nước vào liên tục.

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Người hâm mộ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi tham dự concert cá nhân của HIEUTHUHAI. Ảnh: NSX.

Những chi tiết vận hành này ít khi được nhắc tới, nhưng chính chúng quyết định cảm nhận của khán giả. Nghệ sĩ có thể bán hết vé nhờ sức hút cá nhân, nhưng việc người hâm mộ muốn quay lại hay không phụ thuộc vào cách họ được đối xử từ những trải nghiệm nhỏ nhất.

Khi người hâm mộ trở thành trung tâm của mọi trải nghiệm

Sự chăm sóc dành cho SUNDAYs - cộng đồng fan của HIEUTHUHAI đã được xây dựng, chăm chút thành một lộ trình cụ thể. Năm 2025, Quán quân Anh Trai "Say Hi" 2024 ra mắt nền tảng riêng dành cho fandom, được giới thiệu như một không gian dành cho “ngôi nhà chung”. Đây là nơi người hâm mộ chia sẻ hình ảnh, gửi lời nhắn đến nghệ sĩ và trò chuyện với nhau, tách khỏi những luồng ý kiến nhiều chiều trên mạng xã hội, đúng nghĩa “safe zone” (vùng an toàn - PV) dành riêng cho những người yêu thích HIEUTHUHAI.

Với album Mắt Nhắm Mắt Mở, ý tưởng về ngôi nhà tiếp tục được mở rộng thành một thế giới xuyên suốt dự án. Từ concept âm nhạc, sản phẩm lưu niệm đến cách dựng sân khấu, các chi tiết đều xoay quanh hình ảnh một nơi để trở về. Những hạng vé mang tên các khu vực trong nhà như Nhà Kho, Sân Trước, Ban Công… khiến concept không chỉ nằm trên hình ảnh hay lời giới thiệu, mà trở thành một phần trải nghiệm của khán giả.

Sau concert, một người hâm mộ chia sẻ rằng đến khi nhìn lại mới nhận ra ê-kíp đã tính toán từ album, merch đến sân khấu để SUNDAYs thực sự có cảm giác “về nhà”. Một số fan cũng cho rằng, dù HIEUTHUHAI tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm mới, giai đoạn Mắt Nhắm Mắt Mở vẫn sẽ được nhớ đến bằng hình ảnh ngôi nhà ấy.

Vượt khỏi phạm vi một sản phẩm âm nhạc, khán giả có thể bước vào, khám phá từng khu vực và tìm thấy một trải nghiệm mang dấu ấn riêng. Từ buổi livestream “đánh úp” fan tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 7/3, chiếc Pop-Up Truck - không gian kỷ niệm thân mật để fan gặp gỡ, giao lưu, chụp hình tương tác, đến vé concert có mức giá từ 500.000 đồng… Dự án tạo ra nhiều hình thức để người hâm mộ tham gia và trải nghiệm, phù hợp với những mức độ chi tiêu khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào nhóm khán giả có khả năng mua vé đắt tiền.

Đặc biệt, hạng vé Gác Mái Eye 2 Eye tại Day 3 mang đến trải nghiệm gặp riêng HIEUTHUHAI cho 25 khán giả dưới ánh hoàng hôn buông đã tạo cơn sốt trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của người tham dự, HIEUTHUHAI tự chụp ảnh, quay video và viết lời nhắn riêng cho từng người. Những khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, hút hàng triệu lượt xem.

“Ngôi nhà chung” vượt đại dương

Chân thành đổi lấy chân thành, và tình cảm của HIEUTHUHAI đã được đền đáp khi fan cảm nhận được và thêm phần gắn kết với thần tượng. Bằng chứng là cộng đồng fandom SUNDAYs luôn kề cận, đồng hành và ủng hộ anh trong chuỗi concert với vô vàn những hoạt động như: treo phướn, vận hành xe buýt roadshow, mở xe ẩm thực, phát 500 phần bánh mì cho người đi xem concert, đưa hình ảnh của nam rapper lên LED…

Từ trải nghiệm của nhiều khán giả, họ cảm nhận được chân tình của nghệ sĩ và cảm nhận sự hiện diện của mình đều góp phần nhỏ bé làm nên một đêm diễn thành công.

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Người hâm mộ đồng hành cùng HIEUTHUHAI "vượt đại dương". Ảnh: NSX.

Mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ mang tính hai chiều. Nghệ sĩ chăm lo trải nghiệm của khán giả, còn người hâm mộ chủ động góp sức để đêm diễn trọn vẹn hơn. Đó là điều fandom nào cũng mơ ước.

Trước khi vượt biển lớn qua Mỹ, Mắt Nhắm Mắt Mở đã trải qua 3 đêm diễn “cháy vé” tại TPHCM và Hà Nội. Ngày 29/11 (giờ địa phương), HIEUTHUHAI mang concert đến PH Live Planet Hollywood ở Las Vegas, Mỹ. Đây là đêm thứ tư của chuỗi concert và là lần đầu dự án được tổ chức ngoài Việt Nam.

Từ những ý tưởng trong album, "ngôi nhà chung" ấy giờ có thêm một địa chỉ ở bên kia đại dương, nơi cộng đồng người Việt xa quê cùng tìm về.