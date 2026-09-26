HIEUTHUHAI rủ Dương Lâm, Song Luân 'bẹo hình bẹo dạng' tranh chức Tổng tài

Sau một ngày dài với nhiều hoạt động trải nghiệm và trò chơi, buổi tối chính là thời gian để tất cả ngồi lại, cùng nhau chúc mừng cột mốc 100 tập phát sóng của 2 Ngày 1 Đêm. Trước khi dùng bữa, các nghệ sĩ đã có phần giao lưu cùng khán giả.

Trong phần phỏng vấn ngắn, các khán giả đều đã dành tình cảm tốt đẹp nhất gửi đến chương trình thông qua các từ khóa như “trọn vẹn”, “thú vị”, “đã đời”, “sung sướng”. Mọi người đều đồng ý rằng đây sẽ là một kỷ niệm khó quên, khi lần đầu tiên được “bước vào màn hình” để trò chuyện trực tiếp, thực hiện thử thách, “ăn sướng, ăn khổ” cùng những nghệ sĩ mình yêu quý.

Các khán giả cũng mang đến một bất ngờ lớn cho nghệ sĩ, đó là mọi người sẽ viết thư tay, thay cho những tình cảm và lời chúc tốt đẹp nhất, cùng nhau gửi đến chương trình. Tất cả thư tay đều được dán cẩn thận lên một chiếc bảng lớn. Các nghệ sĩ sẽ chọn và đọc ngẫu nhiên 3 bức thư.

Với tông giọng nhẹ nhàng, trầm ấm như đọc podcast, Hữu Đằng đã góp phần truyền tải trọn vẹn lời cảm ơn của bạn khán giả gửi đến dàn cast. Trong thư, bạn khán giả mong muốn “6 anh em hãy cứ là chính mình, vui vẻ tận hưởng hành trình “2 Ngày 1 Đêm” để tạo ra thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ”. Bạn cũng nhấn mạnh rằng “LENDOM” vẫn sẽ mãi bên cạnh để ủng hộ các anh em. Nội dung của 2 bức thư còn lại sẽ tiếp tục được hé lộ trong tập 102 của chương trình.

Trong ngày thứ 2 của tour du lịch, dàn cast bước vào phần quan trọng nhất chính là bình chọn cho vị trí “Tổng tài”. Ngô Kiến Huy mở màn phần kêu gọi, quyết tâm dùng lời hứa tặng quà cảm ơn để làm xiêu lòng người hâm mộ. Không khí bắt đầu rộn ràng hơn khi từ những màn kêu gọi riêng lẻ ban đầu, các anh em dần trở nên “hơn thua”, tranh nhau “flexing” thành tích của mình cũng như của các thành viên trong đội.

Theo đó, đội Vua Trò Chơi(s) tự hào khi sở hữu “Nút kim cương” Cris Phan, đội Chơi Là Thắng cũng không kém cạnh với sự xuất hiện của “Nam thần điện ảnh” Kiều Minh Tuấn. Những thành tích chấn động tiếp theo của mỗi đội lần lượt được điểm danh như: “TikToker nổi tiếng”, “Doanh nhân”, “Thủ khoa 4 trường đại học”. Những bất ngờ liên tiếp xuất hiện khiến tất cả mọi người cùng reo hò phấn khích.

Giữa “trận chiến flexing”, HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm và Song Luân lại lựa chọn lối đi riêng khi kêu gọi bình chọn bằng ngôn ngữ hình thể. 3 anh em cùng nhau gửi đến các khán giả một tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” với nhiều vũ đạo “bẹo hình bẹo dạng” cực kỳ giải trí. Không khí náo nhiệt của buổi bình chọn dần khiến cho hệ thống âm thanh bị quá tải, dàn micro sau đó đột nhiên mất tín hiệu. Tình huống bất ngờ khiến các khán giả được một tràng cười sảng khoái.

Tour đầu tiên của “Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm” đang dần về đích. Sẽ còn những tình huống, trò chơi thú vị nào tiếp tục được mang đến? Tối đó, đội nào sẽ ngủ sướng, đội nào ngủ khổ? Ai phải vất vả tăng ca, ai rạng rỡ nhận chức “Tổng tài”? Câu trả lời sẽ tiếp tục được hé lộ trong tập 102 của 2 Ngày 1 Đêm Mùa 5.