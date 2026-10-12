HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy diễn cảnh 'Titanic', Lê Dương Bảo Lâm kêu oan

Ở tập 104 của 2 ngày 1 đêm, dàn người chơi cùng 3 khách mời CONGB, Cody Nam Võ và Pháp Kiều tiếp tục hành trình tại Đồng Tháp. Họ ghé thăm Khu di tích quốc gia Xẻo Quýt, lắng nghe về cuộc sống sinh hoạt, chiến đấu kiên cường của các chiến sĩ năm xưa.

Cả đội sau đó phải hợp sức giải một mật thư đặc biệt từ một tờ giấy trắng. Để tìm ra dòng chữ ẩn giấu, dàn người chơi phải vượt qua các câu hỏi phụ liên quan đến thông tin lịch sử của khu di tích.

Khách mời CONGB không e dè khi trực tiếp tuyên chiến và so tài thể lực, sức bền qua thử thách đu dây với Lê Dương Bảo Lâm. Pháp Kiều bị trêu là "chơi mà hèn" khi đối đầu với HIEUTHUHAI vì không dám bung hết sức.

Thử thách thăng bằng trên dây, đồng thời tìm cách đẩy thành viên đội đối thủ xuống nước.

Ở cặp đấu HIEUTHUHAI - Ngô Kiến Huy, vì liên tục giằng co mạnh mẽ, cả hai rơi vào trạng thái phải ôm nhau dưới nước. Bộ đôi dí dỏm tái hiện phân cảnh bi kịch của 2 nhân vật Jack và Rose trong phim Titanic.

Cuối cùng, Ngô Kiến Huy chiến thắng khi thành công đẩy HIEUTHUHAI văng ra khỏi dây.

Trước phần giao nhiệm vụ vào buổi sáng, Cody Nam Võ khẳng định đã thấy Lê Dương Bảo Lâm ngủ quên khi đang lướt điện thoại tối qua.

Lê Dương Bảo Lâm lập tức lên tiếng nhờ Cody Nam Võ minh oan cho mình. Theo anh, chính vì ngủ quên khi đang lướt điện thoại, bản thân đã nhỡ tương tác với những bài viết có nội dung nhạy cảm trên mạng xã hội. Cody Nam Võ, HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn lên tiếng, cho rằng nam diễn viên có lẽ đã mộng du.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao việc Lê Dương Bảo Lâm dùng tài khoản mạng xã hội chính chủ tương tác, thậm chí đăng lại (tính năng chia sẻ của nền tảng để lan tỏa bài viết, video từ tài khoản khác đến bạn bè, người theo dõi) một số bài viết, video Trường Giang có thái độ không tốt trên các show truyền hình.

Trước đó, làn sóng "đào" lại các video Trường Giang cư xử không hay cũng như lùm xùm từ quá khứ bắt đầu xảy ra trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng Threads từ khoảng đầu tháng 9. Hiện tại, Trường Giang đã rút khỏi chương trình 2 ngày 1 đêm.

Lê Dương Bảo Lâm tin rằng mình đã mộng du.

Thử thách xuyên suốt của chặng Đồng Tháp là truy tìm "Muỗi Chúa" đang ẩn nấp trong dàn người chơi. Lê Dương Bảo Lâm sớm được chương trình bật mí giữ vai trò này. Các thành viên hiện vẫn ráo riết tìm kiếm, nghi ngờ đối thủ, HIEUTHUHAI thậm chí bị đẩy vào tình thế nguy hiểm.

Ảnh, video: Facebook chương trình, chụp màn hình