HIEUTHUHAI loay hoay với bài toán khó

Tối 5/11, Negav phát hành hai sản phẩm âm nhạc mới mang tên FINE và One More Night dưới định dạng visualizer MV. Trước đó một ngày, người bạn thân thiết của anh là HIEUTHUHAI cũng trở lại với ca khúc Anh nên đi khỏi đây. Việc hai thành viên GERDNANG liên tiếp ra mắt sản phẩm tạo nên màn cạnh tranh và đối đầu thú vị trên thị trường nhạc Việt.

Điểm chung trong lần trở lại này là cả hai đều cho thấy xu hướng chuyển dịch từ rapper sang nghệ sĩ giải trí thiên về ca hát. Thay vì tập trung vào những đoạn rap phô diễn kỹ thuật, họ lựa chọn các ca khúc có giai điệu gần gũi, dễ nghe và hướng đến đông đảo khán giả hơn.

Hướng đi của Negav

Trong đó, FINE và One More Night đều thuộc dòng R&B, có tiết tấu chậm và giai điệu nhẹ nhàng nhưng mang màu sắc khác biệt. Nếu FINE thiên về sự tự sự, trầm lắng, One More Night lại có bản phối groove, tạo cảm giác cuốn hút và gợi cảm hơn. Cả hai ca khúc đều do Negav sáng tác, sản xuất cùng producer KADO. Trong đó, FINE được anh viết từ những cảm xúc rất ngẫu hứng trong một chuyến bay.

Là thành viên của tổ đội rap GERDNANG, Negav và HIEUTHUHAI đang từng bước thử nghiệm những phong cách khác nhau. Rõ ràng, trong vài năm trở lại đây, họ thiên về màu sắc ca sĩ giải trí nhiều hơn, từ việc tham gia các chương trình âm nhạc như Anh trai "say hi", Ca sĩ mặt nạ đến việc hát những ca khúc nhẹ nhàng, dễ nghe.

Trong nhóm, Negav có thể xem là một trong những người thích nghi khá tốt với hướng đi này và sở hữu giọng hát ổn nhất. Anh không có chất giọng quá nội lực hay đặc biệt nổi trội, nhưng âm sắc tự nhiên, ấm áp và mềm mại. Đây cũng là lợi thế giúp nam rapper phù hợp với những bản R&B có tiết tấu chậm, nhẹ nhàng.

Negav trở lại với sản phẩm mới chỉ một ngày sau khi đồng đội của anh là HIEUTHUHAI cũng tung ra MV. Ảnh: FBNV.

Ở hai sản phẩm mới, Negav lựa chọn cách xử lý an toàn, tiết chế và gọn gàng. So với những lần thử sức trước, giọng hát của nam rapper ở 2 ca khúc cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Dù chưa phải giọng ca nổi bật nếu đặt cạnh những ca sĩ chuyên nghiệp trên thị trường, anh đã biết cách tận dụng màu giọng để tạo nên tổng thể sản phẩm dễ nghe. Những đoạn điệp khúc mềm mại, có độ quyến rũ và bắt tai giúp hai ca khúc giữ được sức hút riêng, đồng thời tạo được tính nghe lại với khán giả.

Về hình ảnh, FINE mang màu sắc urban, hiện đại, đan xen những khoảnh khắc lãng mạn giữa Negav và nữ diễn viên xuất hiện trong MV. Ở cuối sản phẩm, cô gái bất ngờ biến mất, để lại nam rapper trong trạng thái trống rỗng.

Sau khoảng 21 giờ phát hành, One More Night đạt 169.000 lượt xem, trong khi FINE ghi nhận 129.000 lượt xem. Thành tích này chưa thể so sánh với sức hút của sản phẩm trước đó của Negav, nhưng vẫn là kết quả tương đối cao so với mặt bằng chung thị trường.

Bài toán khó của HIEUTHUHAI

Trong khi đó, với HIEUTHUHAI, hướng đi thiên về ca hát đã được thể hiện rõ trong nhiều năm qua. Phần lớn sản phẩm gần đây của nam rapper tập trung vào giai điệu pop, R&B nhẹ nhàng, với thời lượng hát nhiều hơn rap. Anh nên đi khỏi đây tiếp tục đi theo công thức này.

MV có sự tham gia của Jun Vũ, được xây dựng với không gian hình ảnh mang đậm màu sắc điện ảnh. Ê-kíp lồng ghép những chi tiết lấy cảm hứng từ nhiều tác phẩm kinh điển như Big Fish, Romeo & Juliet, La La Land, Pulp Fiction, Tuyệt Đỉnh Kungfu, A Moment of Romance hay Mr. & Mrs. Smith. Thông qua đó, câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính được tái hiện với nhiều cung bậc cảm xúc, từ ngọt ngào, lãng mạn đến tiếc nuối và dằn vặt.

Đây là ca khúc thứ hai nằm trong album phòng thu Mắt Nhắm Mắt Mở, được HIEUTHUHAI phát hành từ tháng 4. Bài hát sở hữu giai điệu mềm mại, nhẹ nhàng, phù hợp với định hướng âm nhạc nam rapper theo đuổi. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn vẫn nằm ở giọng hát của anh.

Chất giọng mỏng, cách phát âm thiếu rõ ràng và một số đoạn xử lý cưỡng âm khiến phần thể hiện của anh chưa thực sự thuyết phục. Điều này cũng khiến lời ca khó được truyền tải trọn vẹn đến người nghe. Đôi chỗ, khán giả không nghe rõ lời.

Hình ảnh HIEUTHUHAI trong MV mới nhất. Ảnh: FBNV.

Trước đó, HIEUTHUHAI nhiều lần vấp phải tranh luận về khả năng ca hát. Với Anh nên đi khỏi đây, những ý kiến trái chiều chưa hoàn toàn biến mất. Dù có lợi thế về giai điệu và phần hình ảnh được đầu tư, ca khúc vẫn chưa tạo được dấu ấn tương xứng với sức hút của nam nghệ sĩ.

Dẫu vậy, độ nổi tiếng của HIEUTHUHAI cùng lượng fan đông đảo tiếp tục giúp sản phẩm đạt thành tích đáng chú ý. Sau gần hai ngày phát hành, Anh nên đi khỏi đây thu về 1,2 triệu lượt xem và vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng thịnh hành danh mục âm nhạc tại Việt Nam.

Hai màn trở lại của Negav và HIEUTHUHAI cho thấy những thành viên GERDNANG đang ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động, không còn giới hạn bản thân trong vai trò rapper. Họ thử sức nhiều màu sắc âm nhạc, gần gũi khán giả và tham gia các chương trình âm nhạc.

Tuy nhiên, nếu Negav cho thấy sự tiến bộ trong cách khai thác chất giọng và tìm được hướng đi phù hợp, HIEUTHUHAI vẫn cần cải thiện khả năng thanh nhạc để những thử nghiệm ở vai trò ca sĩ của anh thực sự thuyết phục hơn.