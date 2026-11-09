Hiệu ứng tích cực từ 14 phiên livestream giới thiệu sản phẩm làng nghề ở Thường Tín

Đem lại nguồn thu kinh tế

Sau 14 phiên livestream, xã Thường Tín đã xác định hiệu quả tích cực từ việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống. Trong đó có giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại, góp phần quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và không gian tiêu thụ sản phẩm.

Những sản phẩm vốn quen thuộc với người dân Thường Tín nay xuất hiện trước người xem trên các nền tảng mạng xã hội. Với gần 60.000 lượt theo dõi, 3.005 bình luận, 1.498 lượt chia sẻ và 408 đơn hàng đặt trực tiếp trong 14 phiên livestream đã mang về gần 300 triệu đồng cho người dân làng nghề của xã Thường Tín. Doanh thu bán hàng của các gia đình, cơ sở sản xuất đã tăng gấp 2 - 3 lần so với thời gian trước.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản cùng cán bộ xã trực tiếp tham gia nhiều phiên livestream. Ảnh: PV

Thông qua các phiên livestream, sản phẩm làng nghề được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng bằng hình ảnh, video và hình thức tương tác trực tuyến. Nội dung giới thiệu không chỉ tập trung vào đặc điểm, giá trị của sản phẩm, mà còn gắn với nghệ nhân, quy trình sản xuất, kỹ thuật chế tác và giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần nâng cao nhận diện sản phẩm, tăng cường kết nối với khách hàng và khuyến khích việc gìn giữ, phát huy các làng nghề truyền thống.

Bên cạnh đó, từ các phiên livestream tạo thêm cơ hội để các cơ sở sản xuất tiếp cận nhóm khách hàng mới, đa dạng kênh quảng bá và bán hàng, từng bước thích ứng với xu hướng kinh doanh trên nền tảng số. Nếu chỉ nhìn vào số đơn hàng, có lẽ chưa thấy hết được ý nghĩa của các phiên livestream triển khai trong thời gian qua.

Mặc dù làng nghề truyền thống tiện gỗ Nhị Khê nổi tiếng gần xa, tuy nhiên việc làng nghề ở địa phương thời gian qua vẫn chưa quảng bá trực tuyến được các sản phẩm làng nghề nhiều. Chủ tịch Hội làng nghề tiện gỗ thủ công mỹ nghệ Nhị Khê Phạm Tuấn Duy chia sẻ, lượng đơn hàng qua livestream vẫn còn khiêm tốn so với sản lượng tiêu thụ lâu nay qua các kênh truyền thống.

Điều Chủ tịch Hội làng nghề tiện thủ công mỹ nghệ Nhị Khê Phạm Tuấn Duy nhận được rõ hơn là cơ hội đưa sản phẩm đến với những khách hàng trước đây ít có điều kiện tiếp cận. Nhiều người trong và ngoài địa phương, thậm chí ở nước ngoài, lần đầu mới biết đến làng nghề tiện gỗ Nhị Khê và sản phẩm OCop 3 sao của cơ sở.

Các sản phẩm của làng nghề lược sừng Thụy Ứng , xã Thường Tín sau những phiên livestream đã cho doanh thu cao hơn trước đây. Ảnh: PV

Ở Thường Tín, câu chuyện về những bức tượng gỗ, lược sừng, điêu khắc gỗ, đá… lại cho thấy một khía cạnh khác của thị trường số, khi có những sản phẩm vốn đã có giá trị, nhưng để đi xa hơn, trước hết phải được thị trường biết đến. Lợi thế từ đa dạng sản phẩm làng nghề đem lại cho Thường Tín nguồn thu từ kinh tế.

Các phiên livestream với chủ đề, như: “Tinh hoa làng nghề Thường Tín”, “Chạm bản sắc, mở giao thương”, “Thượng Quán giữ hồn nghề xưa - Đón nhịp sống mới”, “Nhân Hiền tinh hoa di sản - Hành trình trăm năm”, “Ngọc Động hơi thở làng nghề trong nhịp đập đô thị”, “Hương vị quê nhà, lan tỏa tinh hoa bánh dày Quán Gánh”… nhằm giới thiệu sản phẩm làng nghề như: Chăn ga gối đệm Trát Cầu, điêu khắc Thượng Cung, Lược sừng Thụy Ứng, tiện gỗ Nhị Khê…

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động livestream

Ông Phạm Tuấn Duy bộc bạch, nghề tiện gỗ đã có tuổi đời hàng trăm năm, nhưng không phải người tiêu dùng nào cũng hiểu giá trị và công đoạn tạo ra sản phẩm. Sản phẩm tốt không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng ở xa biết đến sản phẩm. Từ sau phiên livestream sản phẩm, thời gian qua nhiều cơ sở sản xuất ở làng nghề Nhị Khê nhận được thêm nhiều đơn đặt hàng từ những vị khách mới đã tạo doanh thu lớn.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản chia sẻ, sau những phiên livestream là hàng trăm đơn đặt hàng mới với hàng tỷ đồng đem lại cho các gia đình, cơ sở sản xuất ở 11 làng nghề Thường Tín cho thấy rõ một điều, khi sản phẩm bước lên không gian số, ranh giới của thị trường cũng được mở rộng.

Nhưng để sự thay đổi không dừng lại ở phiên bán hàng, người sản xuất ở làng nghề Thường Tín cần đi xa hơn việc đưa sản phẩm lên mạng, phải biết tạo nội dung, xây dựng thương hiệu, duy trì kết nối với khách hàng tạo dựng không gian quảng bá, phát huy những giá trị sẵn có để Thường Tín hiện diện thường xuyên trên Facebook, TikTok, YouTube và các nền tảng số.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Uông Thị Phương tham gia phiên livestream với chủ đề “Hương vị quê nhà, lan tỏa tinh hoa bánh dày Quán Gánh”. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản cho biết, một kênh có cộng đồng người theo dõi có thể trở thành cầu nối với thị trường, tạo thêm cơ hội doanh thu. Từ đó, chính người dân Thường Tín đã và đang từng bước biến kỹ năng sáng tạo và những câu chuyện nguồn gốc, lịch sử hình thành, phát triển của sản phẩm làng nghề thành nguồn lực phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, từ những phiên livestream để có thị trường bền vững là khoảng cách không ngắn. Một phiên livestream có thể thu hút hàng nghìn lượt xem, nhưng để duy trì một kênh bán hàng cần nội dung đều đặn, kỹ năng tương tác, xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng. Khi khách hàng ở xa, logistics và giao nhận cũng trở thành một phần của giá trị hàng hóa.

Do vậy, Thường Tín sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động livestream gắn với quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của làng nghề; xây dựng nội dung theo chủ đề, kết hợp giới thiệu sản phẩm với câu chuyện về nghệ nhân, lịch sử hình thành, quy trình sản xuất và những giá trị văn hóa đặc trưng của từng làng nghề.

Xã Thường Tín sẽ tiếp tục tăng cường kết nối hoạt động livestream các sản phẩm làng nghề. Ảnh: PV

“Xã sẽ tăng cường kết nối hoạt động livestream với các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, điểm giới thiệu sản phẩm và sàn thương mại điện tử. Quan tâm hướng dẫn, tập huấn cho các cơ sở làng nghề về kỹ năng livestream, xây dựng nội dung quảng bá sản phẩm… Làm tốt các nội dung nêu trên, sản phẩm của 11 làng nghề sẽ được tiêu thụ tốt hơn nữa”, ông Nguyễn Văn Tản khẳng định.