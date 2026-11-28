Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và các quan chức trong thời gian lưu trú tại khách sạn. Ảnh: Nhà Trắng.

Một khách sạn ở trung tâm thành phố Thâm Quyến bất ngờ trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo người dân trong những ngày gần đây, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn nơi này làm địa điểm lưu trú trong thời gian dự hội nghị cấp cao APEC, theo SCMP.

Kể từ khi hội nghị kết thúc tuần trước, ngày càng nhiều du khách tìm đến The Langham để khám phá lý do nhà lãnh đạo Mỹ lựa chọn khách sạn thuộc một thương hiệu không phải của Mỹ, với mức giá thấp hơn một số khu nghỉ dưỡng 5 sao khác trong khu vực.

Những bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội RedNote cho thấy đông đảo khách tham quan đổ về các khu vực tiện ích của The Langham vào cuối tuần qua. Một số người dùng thậm chí cho biết đã đặt phòng tại các suite tổng thống của khách sạn.

"Lựa chọn tiết kiệm"?

Nhiều người khen ngợi đoàn tùy tùng của ông Trump vì lựa chọn tiết kiệm, bởi giá phòng tại The Langham - khai trương năm 2012 - thấp hơn đáng kể so với những khách sạn mới hơn trong khu vực, trong đó có các cơ sở thuộc những chuỗi khách sạn Mỹ như Marriott, Hilton và Hyatt.

Theo các nền tảng đặt phòng lớn, vào cuối tháng 11, giá phòng tiêu chuẩn tại The Langham chỉ khoảng 1.000 nhân dân tệ (150 USD)/đêm. Trong khi đó, mức giá tại Park Hyatt Thâm Quyến lên tới 2.800 nhân dân tệ.

Suite tổng thống tại The Langham, nơi ông Trump có thể đã lưu trú, có giá khoảng 30.000 nhân dân tệ/đêm, thấp hơn nhiều so với mức 100.000 nhân dân tệ tại Park Hyatt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông đến Sân bay Quốc tế Thâm Quyến Bảo An để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến ngày 18/11. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia tư vấn ngành khách sạn, The Langham có thể đáp ứng đầy đủ những tiêu chí mà đội ngũ của ông Trump đặt ra.

“Trong quá trình lên kế hoạch cho các chuyến công du của nguyên thủ quốc gia và khách VIP, an ninh, hỗ trợ hậu cần và số lượng phòng thường được ưu tiên hơn sự xa hoa”, Zhang Haoxi, chuyên gia phân tích thị trường tại TravelZone, công ty tư vấn về khách sạn và lưu trú có trụ sở ở Bắc Kinh, nhận định.

Trong một bài viết, ông Zhang cho biết hồ sơ mua sắm công khai liên quan đến các chuyến công du của Tổng thống Mỹ cho thấy có một số tiêu chí quan trọng khi lựa chọn khách sạn, gồm năng lực phục vụ các đoàn khách VIP quy mô lớn, khoảng cách đến địa điểm tổ chức sự kiện và cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu triển khai an ninh cấp cao.

“Sau khi đáp ứng các yêu cầu về an ninh, mục tiêu quan trọng tiếp theo là bố trí chỗ ở cho một đoàn tùy tùng rất đông người. Việc tổng thống lưu trú ở đâu chỉ là một phần trong tổng thể các tính toán thực tế”, ông Zhang nói với SCMP trong một phản hồi riêng.

Theo chuyên gia này, đoàn tùy tùng của ông Trump cần hơn 200 phòng trong thời gian lưu trú tại Thâm Quyến. Trong khi đó, phần lớn khách sạn mới hơn ở thành phố không có đủ số phòng cần thiết. The Langham có lợi thế nhờ quy mô lớn, với lượng phòng dự phòng đáng kể để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ lưu trú đến tổ chức họp và các hoạt động khác.

Hiệu ứng APEC

Theo website của khách sạn, The Langham Thâm Quyến có tổng cộng 352 phòng. Cơ sở này do Langham Hotels International quản lý, thương hiệu có nguồn gốc từ Anh và đặt trụ sở tại Hong Kong. Khách sạn được xây dựng và thuộc sở hữu của tập đoàn tư nhân địa phương Shenzhen Donghai Group.

Trong thời gian lưu trú tại đây, ông Trump đã có các cuộc gặp với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney, theo thông cáo của Nhà Trắng.

Một khách sạn khác ở Thâm Quyến là Conrad, thuộc chuỗi khách sạn hạng sang của tập đoàn Hilton, cũng thu hút thêm khách tham quan sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu trú tại đây trong khuôn khổ các cuộc họp APEC.

Trong khi đó, Trung tâm Truyền thông Quốc tế Thâm Quyến, địa điểm chính tổ chức hội nghị cấp cao và tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo, cũng đang đón lượng lớn khách tham quan.

Khách sạn Conrad Shenzhen cũng đang thu hút đông đảo du khách sau khi đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hội nghị thượng đỉnh APEC. Ảnh: SCMP.

Khách sạn nằm trong khu trung tâm này, do tập đoàn khách sạn Anh InterContinental quản lý, đang tìm cách tận dụng sức hút từ APEC để thu hút khách lưu trú, đồng thời chuẩn bị mở cửa cho công chúng đặt phòng.

“Chúng tôi tin rằng khách sạn sẽ kín phòng từ nay đến hết năm”, truyền thông địa phương dẫn lời ban quản lý khách sạn. Theo đơn vị này, nhiều người muốn đến tận nơi tìm hiểu địa điểm tổ chức APEC và thực đơn phục vụ tại sự kiện.

Thâm Quyến vốn kỳ vọng hội nghị APEC sẽ tạo cú hích cho hoạt động kinh doanh và du lịch địa phương, trong bối cảnh thành phố muốn tiếp tục duy trì sự chú ý của truyền thông và du khách quốc tế sau sự kiện.

Khi các rào chắn giao thông dần được dỡ bỏ và biện pháp an ninh được nới lỏng sau hội nghị, truyền thông chính thức Trung Quốc đã kêu gọi thành phố xây dựng những chiến lược mới nhằm thúc đẩy du lịch.

Người dân tạo dáng chụp ảnh từ một cây cầu vượt gần khách sạn Langham trước thềm các cuộc họp APEC tại Thâm Quyến tuần trước. Ảnh: Reuters.

“APEC đã giúp thế giới biết đến Thâm Quyến và Quảng Đông. Câu hỏi tiếp theo là liệu thế giới có còn muốn quay lại và lưu trú tại đây sau khi sự kiện kết thúc hay không?”, một bài xã luận đăng hôm 27/11 trên Yangcheng Evening News, cơ quan báo chí chính thức của tỉnh Quảng Đông, nhận định.