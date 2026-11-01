Hiệu ứng du lịch không thể ngờ từ đám cưới của chàng trai Trung Quốc

Chú rể Từ Thành Hồng và cô dâu tại tiệc cưới. Ảnh: Tianyan.

Tính đến ngày 30/10, khoảng gần 20.000 người đã đổ về thị trấn Lạc Vượng, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để chung vui đám cưới của Từ Thành Hồng (24 tuổi), sau lời mời của anh trên mạng xã hội, theo ghi nhận của The Beijing News.

Ban đầu, đám cưới của Thành Hồng chỉ dự kiến có vài bàn tiệc. Chàng trai có tuổi thơ nhiều mất mát khi cha qua đời lúc anh mới 3 tuổi, mẹ tái hôn, bà nội cũng mất không lâu sau đó. Anh phải nghỉ học từ sớm, đi làm thuê nhiều nơi để dành dụm tiền cưới vợ.

Lo đám cưới ngày 31/10 vắng vẻ vì gia đình ít người thân, ngày 25/10, Thành Hồng đăng video mời cộng đồng mạng đến chung vui. Không ngờ, lời mời nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn người từ nhiều tỉnh thành tìm đến, mang theo quà cưới, thực phẩm và cả vật dụng sinh hoạt.

Lượng khách tăng đột biến khiến các khách sạn lân cận kín phòng, nhà hàng hoạt động hết công suất và chính quyền phải chuyển địa điểm tổ chức tiệc cưới. Trước sức hút bất ngờ này, ngành du lịch TP Chiêu Thông nhanh chóng vào cuộc, tranh thủ quảng bá các điểm tham quan, đặc sản và khuyến khích du khách kết hợp dự cưới với khám phá địa phương.

Hàng nghìn người đổ về thị trấn Lạc Vượng, thành phố Chiêu Thông, Trung Quốc để dự tiệc cưới của Từ Thành Hồng, ngày 29/10. Ảnh: Xinhua.

Đông như Tết

Sức hút từ đám cưới nhanh chóng tác động đến hoạt động kinh doanh dịch vụ tại thị trấn Lạc Vượng, vốn không phải điểm đến du lịch đông khách.

Theo Red Star News, ngày 28-29/10, nhiều cơ sở lưu trú trong khu vực ghi nhận công suất phòng đạt 100%. Đến ngày 30/10, các khách sạn lân cận thông báo không còn phòng trống.

Một số chủ nhà hàng cho biết doanh thu tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, không khí kinh doanh nhộn nhịp tương tự dịp Tết. Lượng khách đến ăn uống liên tục khiến các cơ sở phải tăng nhân lực và kéo dài thời gian phục vụ.

Khách đến dự đám cưới còn tự mang theo thực phẩm hỗ trợ mở tiệc đám cưới. Ảnh: Jimu News.

Tại khu vực tổ chức tiệc cưới, hàng trăm người được huy động để chuẩn bị thực phẩm, nấu nướng và phục vụ khách. Đầu bếp chính Giả Hùng Lộc cho biết riêng ngày 29/10, đội bếp đã chế biến khoảng 2 tấn thịt gà cho món gà hầm thiên ma, một đặc sản địa phương.

Khu bếp có khoảng 200-300 người tham gia các công đoạn, trong đó hơn 100 đầu bếp, với khoảng 50 bếp lò hoạt động liên tục. Có ngày, công việc kéo dài đến 2h sáng hôm sau để phục vụ lượng khách đến dự tiệc.

Ban đầu, ban tổ chức dự kiến bố trí khoảng 300 bàn, sau đó tăng lên 400 bàn. Tuy nhiên, đến ngày 30/10, do lượng người tham dự quá đông, hình thức phục vụ được điều chỉnh sang tiệc tự chọn để thuận tiện hơn.

Sự xuất hiện của hàng chục nghìn khách trong thời gian ngắn mang lại nguồn thu đáng kể cho các dịch vụ lưu trú, ăn uống và kinh doanh địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là phép thử đối với năng lực đón tiếp của một vùng nông thôn chưa quen phục vụ những sự kiện quy mô lớn.

Ngành du lịch địa phương chớp cơ hội

Bên cạnh câu chuyện về lòng tốt của cộng đồng, phản ứng của ngành du lịch Chiêu Thông cũng thu hút sự chú ý.

Tối 29/10, bà Trương Mai, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Chiêu Thông, trực tiếp đến nhà chú rể để tìm hiểu công tác chuẩn bị và đánh giá khả năng đón tiếp lượng lớn khách từ nhiều tỉnh thành.

Theo Jimuxinwen, bà Trương nhận định những người vượt đường xa đến chung vui đều là khách của địa phương, vì vậy ngành du lịch cần tạo điều kiện để họ có trải nghiệm tốt nhất.

Sở Văn hóa và Du lịch Chiêu Thông đã phối hợp với 11 huyện, quận trong thành phố để chuẩn bị phương án đón khách. Đồng thời, cơ quan này làm việc với các khu du lịch nhằm xem xét triển khai chương trình ưu đãi vé tham quan, khuyến khích người đến dự cưới tiếp tục khám phá Chiêu Thông.

Cảnh đông nghịt khách đến dự đám cưới của Từ Thành Hồng sau lời mời của anh chàng trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip The Paper.

Bà Trương cũng tranh thủ giới thiệu các sản vật nổi tiếng của địa phương, trong đó có táo Chiêu Thông và thiên ma, loại dược liệu được sử dụng trong nhiều món ăn truyền thống.

Cách ứng phó này cho thấy chính quyền địa phương không chỉ tập trung giải quyết áp lực lượng khách đông đảo trước mắt mà còn nhận ra cơ hội quảng bá điểm đến từ một sự kiện lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, việc tận dụng một hiện tượng mạng để phát triển du lịch cũng đi kèm những thách thức.

Bà Trương thừa nhận lượng người tập trung trong thời gian ngắn gây áp lực đáng kể lên giao thông, bãi đỗ xe và công tác bảo đảm an ninh. Dù quảng trường mới có khả năng chứa hàng chục nghìn người, cơ quan chức năng vẫn không khuyến khích du khách đổ về cùng lúc, đặc biệt với những người ở quá xa.

Theo bà, những người không thể tham dự có thể gửi lời chúc trực tuyến và lựa chọn dịp khác để đến Chiêu Thông du lịch.

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