Hiệu ứng cộng hưởng từ việc Trung Quốc và Việt Nam liên tiếp đăng cai APEC

Ông Hứa Ninh Ninh, chuyên gia hàng đầu về quan hệ kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Trước thềm chuyến công tác đến Trung Quốc tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại các tỉnh Quảng Đông và Vân Nam, Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 17-20/11 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc đã có cuộc phỏng vấn ông Hứa Ninh Ninh, chuyên gia hàng đầu về quan hệ kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN, chung quanh những điểm nổi bật của Tuần lễ cấp cao APEC năm nay, ý nghĩa chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như những cơ hội hợp tác được mở ra sau sự kiện này.

Chia sẻ về những thành quả hợp tác trong khuôn khổ APEC và những nét nổi bật của Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 sắp diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ông Hứa Ninh Ninh cho biết, APEC là một diễn đàn có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với hợp tác kinh tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong những năm qua, APEC đã không ngừng thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại, đầu tư; xây dựng sự đồng thuận về tinh thần mở cửa; đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như kết nối, kinh tế số và phát triển xanh, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng ổn định trên toàn khu vực.

Trước những thách thức như chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và những biến động trong chuỗi cung ứng công nghiệp, APEC vẫn luôn kiên trì tinh thần "đại gia đình châu Á-Thái Bình Dương", nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nền kinh tế thành viên và hỗ trợ nhiều nền kinh tế đang phát triển hội nhập vào mạng lưới phân công lao động khu vực.

Chuyên gia Hứa Ninh Ninh cho biết, năm nay, Trung Quốc đăng cai tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” với ba ưu tiên trọng tâm là “mở cửa, đổi mới và hợp tác”.

Các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ tập trung thúc đẩy Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP), đồng thời đặt trọng tâm thảo luận các vấn đề như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, an ninh lương thực và năng lượng, cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hội nghị hướng tới việc xây dựng sự đồng thuận giữa các bên, thực hiện "Tầm nhìn APEC Putrajaya 2040", vạch ra lộ trình cho sự phát triển dài hạn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chuyến công tác đến Trung Quốc tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, do đích thân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu, có ý nghĩa quan trọng trong việc đi sâu thảo luận và kết nối các chủ đề của hội nghị năm nay và đặt nền móng cho việc đăng cai tổ chức APEC của Việt Nam trong năm tới. Ông Hứa Ninh Ninh, chuyên gia hàng đầu về quan hệ kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN

Nói về vai trò của Việt Nam trong cơ chế APEC cũng như Tuần lễ cấp cao lần này, ông Hứa Ninh Ninh cho rằng, với tư cách là một thành viên APEC, Việt Nam đã liên tục tham gia vào các chương trình hợp tác khác nhau của cơ chế, tận dụng lợi thế địa lý và điều kiện của mình để tham gia vào tương tác và liên kết kinh tế khu vực Á-Thái Bình Dương.

Chuyến công tác đến Trung Quốc tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, do đích thân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu, có ý nghĩa quan trọng trong việc đi sâu thảo luận và kết nối các chủ đề của hội nghị năm nay và đặt nền móng cho việc đăng cai tổ chức APEC của Việt Nam trong năm tới.

Ông Hứa Ninh Ninh nhấn mạnh, Việt Nam có thể xuất phát từ góc nhìn của ASEAN, thúc đẩy sự tương thích và khớp nối giữa Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với các quy tắc của APEC, tăng cường hội nhập chuỗi cung ứng, đồng thời tạo điều kiện giúp các nền kinh tế vừa và nhỏ có cơ hội bày tỏ quan điểm, tiếng nói chung. Điều này sẽ bảo đảm các kết quả của hội nghị phù hợp hơn với thực tiễn phát triển tại Đông Nam Á, đồng thời nâng cao tính bao trùm trong hợp tác.

Hai nước cũng có thể hợp tác cùng nhau để khuyến khích sự tham gia của các thành viên ASEAN khác, duy trì định hướng hợp tác mở cửa đa phương, giải quyết nhu cầu của các nền kinh tế đang phát triển và tạo hiệu ứng tổng hợp giữa hai kỳ Hội nghị cấp cao APEC liên tiếp, tạo động lực không ngừng cho xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương. Ông Hứa Ninh Ninh, chuyên gia hàng đầu về quan hệ kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN

Đặc biệt nhấn mạnh đến việc Trung Quốc và Việt Nam là hai nước nối tiếp nhau trong đảm nhận vai trò chủ nhà APEC (năm 2026 và 2027), ông Hứa Ninh Ninh nhận định, điều này mang đến cơ hội hiếm có cho liên kết và hợp tác khu vực. Hai bên cần bảo đảm sự chuyển tiếp suôn sẻ trong vai trò chủ nhà, tận dụng các cơ chế phối hợp trước và sau các kỳ APEC để duy trì thông suốt trong trao đổi chính sách, tiếp nối đà hợp tác.

Cả hai bên cần tập trung vào những mối quan tâm chung, thúc đẩy sự gắn kết trong các vấn đề như mở cửa thương mại, ổn định chuỗi công nghiệp, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đồng thời mở ra các kênh phối hợp giữa RCEP và APEC nhằm thúc đẩy sự tương thích của các quy tắc khu vực. Hai nước cũng có thể hợp tác cùng nhau để khuyến khích sự tham gia của các thành viên ASEAN khác, duy trì định hướng hợp tác mở cửa đa phương, giải quyết nhu cầu của các nền kinh tế đang phát triển và tạo hiệu ứng tổng hợp giữa hai kỳ Hội nghị cấp cao APEC, tạo động lực không ngừng cho xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương.

"Hợp tác chặt chẽ giữa hai nước cũng sẽ thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược và nâng cao tiếng nói của khu vực Đông Nam Á trong tổng thể hợp tác châu Á-Thái Bình Dương”, chuyên gia Hứa Ninh Ninh nhấn mạnh.