Sáng 25/11, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Huế cho biết, Sở đã yêu cầu Trường THPT Đặng Huy Trứ (phường Kim Trà) báo cáo, làm rõ sự việc niêm yết danh sách giáo viên không tham gia tiệc liên hoan sau tọa đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại buổi làm việc với Sở chiều 24/11, Hiệu trưởng Hoàng Phồn Hưng đã tiếp thu ý kiến nhắc nhở, thừa nhận việc công khai danh sách giáo viên không dự tiệc là cách ứng xử chưa phù hợp.

Sau đó, nhà trường đã gỡ thông báo, đồng thời xin lỗi các giáo viên có tên trong danh sách và yêu cầu rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý, ứng xử.

Trước đó, chị N.T.H., giáo viên của trường, có đơn phản ánh việc tên mình bị đưa vào danh sách "Giáo viên không tham gia gặp mặt sau tọa đàm 20/11" và niêm yết công khai tại bảng thông báo ở phòng Hội đồng sư phạm.

Theo phản ánh, do bận việc gia đình, chị H. đã chủ động thông báo với nhà trường rằng chỉ tham dự buổi tọa đàm, không tham gia tiệc liên hoan sau đó.

Ngày 18/11, nhà trường lập danh sách những giáo viên không tham gia buổi gặp mặt, đóng dấu và công khai tại bảng thông báo. Đến chiều 23/11, danh sách này vẫn được niêm yết.

Trường THPT Đặng Huy Trứ, TP. Huế. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Lãnh đạo Trường THPT Đặng Huy Trứ xác nhận có hai nữ giáo viên không tham gia tiệc liên hoan được đưa tên vào danh sách. Theo giải thích của nhà trường, việc lập danh sách nhằm phân biệt các trường hợp khi chi trả chế độ dịp 20/11, đồng thời bảo đảm minh bạch các khoản thu, chi.

Sự việc đặt ra vấn đề về cách ứng xử và quản lý trong môi trường giáo dục. Minh bạch tài chính là yêu cầu cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc phải công khai danh tính giáo viên không tham gia một hoạt động giao lưu mang tính tự nguyện, nhất là khi người vắng mặt đã chủ động báo trước lý do. Trong trường hợp này, việc giáo viên không dự liên hoan theo nguyện vọng cá nhân và có báo vắng không ảnh hưởng gì đến vấn đề minh bạch tài chính của nhà trường.