Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phan Nhung nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Ngày 20/11, Trường Tiểu học và THCS Phan Nhung (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Minh Hòa, Hiệu trưởng nhà trường, vì có thành tích xuất sắc trong công tác.
Dịp này, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen. Nhà trường có 3 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 17 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 15 cá nhân được UBND đặc khu Phú Quốc tặng giấy khen.
Tại buổi họp mặt, giáo viên và học sinh biểu diễn văn nghệ, thực hiện nghi thức cài hoa tri ân thầy cô. Nhà trường cũng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hieu-truong-truong-tieu-hoc-va-thcs-phan-nhung-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-a503062.html