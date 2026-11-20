Trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Minh Hòa.

Dịp này, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen. Nhà trường có 3 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 17 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 15 cá nhân được UBND đặc khu Phú Quốc tặng giấy khen.

Tại buổi họp mặt, giáo viên và học sinh biểu diễn văn nghệ, thực hiện nghi thức cài hoa tri ân thầy cô. Nhà trường cũng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.